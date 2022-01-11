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重慶姊弟墜亡案 狠心女教唆生父下手：2個小孩都得死

中國新聞組／北京11日電
被生父從15樓扔下的重慶小姊弟生前照片。(取材自微博)
被生父從15樓扔下的重慶小姊弟生前照片。(取材自微博)

重慶小姊弟被生父從15樓扔下墜亡案日前一審宣判，生父張波和其女友葉誠塵以故意殺人罪被判死刑，網民表示「罪有應得」。判決書不只披露兩被告人的畸形戀愛，共謀聊天紀錄也曝光，「2個孩子必須一起死」的字眼令人髮指。

澎湃新聞報導，重慶市五中院一審法官處10日表示，兩名被告人的法定上訴期已過，法院暫未收到兩人的上訴狀，還不清楚兩人是否上訴。但不排除兩人以郵寄的方式寄出，如果在法定上訴期限內寄出訴狀，依舊可以上訴。

來源：YouTube

重慶五中院一審審理認為，張波與葉誠塵共謀剝奪兩名未成年者的生命，張波設計將女兒接到家中，直接實施殺害兩名親生子女的行為。葉誠塵積極追求2被害人死亡的發生，多次以自己和家人不能接受張波有小孩為由，催促張波殺死兩名小孩，並在張波猶豫不決的情況下，逼迫張波實施殺人行為，最終促使張波直接實施故意殺人犯罪行為。

法院審理查明，葉誠塵在與張波的交往過程中處於絕對的主動地位，且有暴力傾向和割腕自殘的行為，她與張波的微信聊天內容也能反映出強勢地位，且思想和行為極端。

案發後，張波在墜樓現場一度痛哭，但他與葉誠塵的微信聊天紀錄全部刪除，不符合常理。警方後檢經技術部門恢復1.7萬餘條微信聊天記錄，發現二人為掃清結婚障礙產生處理掉兩個孩子的想法。

其中最令人震驚的對話來自葉誠塵，「有娃兒是不可能接受的」、「你應該想辦法啷個讓你2個娃兒一起那個吧」。葉誠塵還在微信中提到其父親在罵她，讓張波「一個月後把娃兒的事處理了」。張波曾表示，「2條命都這麼不值呀」，還被懟「就不該存在呀他們」。

葉誠塵的供述材料稱，之所以要把兩個小孩一起弄死，是因為不管小孩判給誰撫養，都是張波親生的，葉誠塵就是不能接受張波有小孩的事實，必須兩個小孩都死了，她才能繼續跟張波在一起。

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