生命權糾紛案 江歌母勝訴捐賠款 審判長：江歌無私助人

江秋蓮在法院判決後接受媒體採訪時表示，法律認定在她的意料之中，尊重法院判決。（中新社）

山東省青島市城陽區人民法院10日對原告江歌母親江秋蓮與被告劉暖曦（曾用名劉鑫）生命權糾紛案作出一審判決，判決被告劉暖曦賠償近70萬元。判決書並指出，江歌無私助人應予褒揚。江秋蓮表示，這份判決書對她意義重大，法律認定了劉暖曦的行為，讓她很欣慰。她認為，如果劉暖曦真心誠意道歉不至於發生今天的案件。至於是否上訴，江秋蓮表示還未來得及考慮。

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江秋蓮表示，將把賠償款捐給失學兒童，同時感謝網友對其的幫助和支持。她還表示，針對詆毀女兒名譽的人，接下來也將繼續提起訴訟。

綜合媒體報導，2016年11月3日凌晨，在日本 留學的江歌，於其租住的公寓門前，被好友劉暖曦（原名劉鑫）的前男友陳世峰捅刺十餘刀致死。江歌母親江秋蓮認為，劉暖曦在陳世峰行兇時並未開門施救，在案中有不可推卸的責任，遂以生命權糾紛為由對她提起訴訟。

法院稱，江秋蓮失去愛女，遭受巨大傷痛，後續又為赴國外處理後事而奔波勞碌，而劉暖曦在事發後發表刺激性言論，進一步傷害了江秋蓮的情感，依法應承擔精神損害賠償責任。法院一審判決劉暖曦需賠償江秋蓮各項經濟損失49.6萬元，以及精神損害撫慰金20萬元，共計69.6萬元，並承擔全部案件受理費。

本次庭審劉暖曦並未出庭，而是代理律師代為出庭。青島住所鄰居表示，已經很久沒有見過劉暖曦一家了。