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「江歌案」母親勝訴 假面閨密鬧分手害死好友 判賠70萬

中國新聞組／北京11日電
右為劉暖曦，中為江歌。（取材自微博）
右為劉暖曦，中為江歌。（取材自微博）

纏訟多年的「江歌案」，10日在山東省青島市城陽區人民法院作出判決，死者江歌的媽媽江秋蓮勝訴，被告劉暖曦（原名劉鑫）須於判決生效起十日內賠償原告各項經濟損失49萬6000元及精神損害撫慰金20萬元，並承擔全部案件受理費，合計賠償69.6萬元人民幣（約10.9萬美元）。

新華社報導，2016年11月3日，在日本東京留學的江歌被同鄉「閨密」劉暖曦的前男友陳世峰殺害。案發前兩個月，劉暖曦向陳世峰提出分手後遭到糾纏、威脅，進而向江歌求助，並與她同住。

來源：YouTube

案發當晚，江歌在劉暖曦的要求下與她一同返家，遇到攜水果刀埋伏在現場的陳世峰；陳世峰與走在後面的江歌爭執，而走在前面的劉暖曦先行逃入房間後卻將門上鎖。陳世峰在公寓門外猛刺江歌頸部十餘刀後逃離現場。劉暖曦在屋內兩次打電話報警，但最終江歌因左頸動脈損傷失血過多死亡。

劉暖曦曾因被指閨密江歌幫她擋男友遭殺害卻鎖門不救人，一度遭網暴，後來她改名並變成...
劉暖曦曾因被指閨密江歌幫她擋男友遭殺害卻鎖門不救人，一度遭網暴，後來她改名並變成網紅，又引來她刻意將輿論引導至攻擊江歌母親江秋蓮的爭議。（取材自百度百科）

法院審理認為，劉暖曦未向江歌如實告知陳世峰的威脅性，甚至在男方不法侵害之時，為求自保將江歌阻擋在門外，致其被殺害，具有明顯過錯，應當承擔相應的民事賠償責任。

此外，江歌母親江秋蓮失去愛女，遭受巨大傷痛，後續又為赴海外處理後事而奔波勞碌，而在數年訴訟期間，劉暖曦成了網紅，卻在網上對江秋蓮發表刺激性言論。江秋蓮遂於2018年10月15日向法院提起訴訟，法院認定劉暖曦傷害江秋蓮的情感，依法應承擔精神損害賠償責任，須賠償撫慰金20萬元，並負擔全部案件受理費。

而江歌作為一名在異國求學的女學生，對於身陷困境的同胞施以援手，卻受到不法侵害而失去生命，其無私幫助他人的行為，體現了中華民族傳統美德，應予褒揚。

江歌母親江秋蓮走出法院說：「我尊重法院判決，我要去告訴江歌這個結果，媽媽做到了。...
江歌母親江秋蓮走出法院說：「我尊重法院判決，我要去告訴江歌這個結果，媽媽做到了。」（取材自極目新聞）

另據極目新聞報導，這場判決後，江秋蓮終於在女兒遇害1894天後討回公道；10日上午9時許，江秋蓮緩緩走出法院，表示：「我尊重法院判決，我要去告訴江歌這個結果，媽媽做到了。」

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