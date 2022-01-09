我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

疫區返鄉腦出血…醫院不讓進 等40分鐘枉送命

中國新聞組／北京9日電
張斌透露，父親去世後的一天深夜，曾有村裡的工作人員前來要求張家人以申請貧困救助等方式，將張力盡快下葬，並在1月6日交給張家人一份「安葬民意調查書」。（取材自頂端新聞）
張斌透露，父親去世後的一天深夜，曾有村裡的工作人員前來要求張家人以申請貧困救助等方式，將張力盡快下葬，並在1月6日交給張家人一份「安葬民意調查書」。（取材自頂端新聞）

西安市閻良區武屯鎮東孫村村民張斌（化名）控訴，父親2021年12月29日高血壓在家暈倒，晚間7時20分被送到西安市閻良區人民醫院，但因是西安（疫區）返鄉人員，硬是在門口等了40分鐘才准進醫院，最終錯失黃金救治時間，於次日凌晨1點去世。醫院診斷為腦幹出血。

頂端新聞報導，張斌指出，父親12月23日因高血壓病情加重，從西安新城區八府莊小區返鄉，回到東孫村家中開始居家健康監測，疫情防控人員在他家門口貼上封條防止一家人外出，但卻沒有對他父親的病情進行了解和預防。12月26日，父親的降壓藥即將用完，家人曾向疫情防控人員員詢問是否能出門買藥或找人幫助送藥，「但對方堅持稱疫情嚴重，無法購買」。張斌父親12月29日晚間6時40分因高血壓發作昏厥摔倒。

張斌一家人認為，監護人員的不作為與醫院的冷漠讓他們感到心寒，「如果能早些買到降壓藥或許父親就不會突發高血壓摔倒，如果早些了解父親病情並對接定點醫院或許就能及時就醫，如果進醫院搶救及時或許還有生的希望。」

張斌曾撥打西安市長熱線投訴，隨後來電話要求撤銷相關投訴，並稱其父親去世與醫院無直接關係。而東孫村疫情管控工作隊組則表示，村中已成立相關事件調查組，「調查中我們也表示過，村醫與當地衛生院皆沒有接到過張力需要降壓藥的反饋。」

時至今日，張斌一家人仍不能接受父親離世的事實，至今仍未將父親安葬。

張斌透露，父親去世後的一天深夜，曾有村裡工作人員前來要求張家人以申請貧困救助等方式，將張力盡快下葬，並在1月6日交給張家人一份「民意調查書」，調查書中寫道：「西河組全體村民希望張家屬顧全大局，2天內盡快安排下葬事宜，以保一方平安。」

高血壓 疫情

上一則

香港空姐疫鏈蔓延3校、張敬軒紅館秀 近9000粉絲要強檢

下一則

毛澤東長媳劉思齊92歲逝世 與毛岸英婚姻只維持一年

延伸閱讀

西安何時解封？ 官：繼續堅持一下 民：在苦等

西安何時解封？ 官：繼續堅持一下 民：在苦等
河南波及豫滬浙3地9市 恐蹈西安「一刀切」防疫覆轍

河南波及豫滬浙3地9市 恐蹈西安「一刀切」防疫覆轍
西安出現「1傳43」超級傳播者 為何如此嚴重？

西安出現「1傳43」超級傳播者 為何如此嚴重？
西安疫情為何難防控？出現1傳43超級傳播者

西安疫情為何難防控？出現1傳43超級傳播者

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
江蘇泰州一名20多歲的銀行普通職員，在300多天的時間裡，竟然交往了160多個女孩，消費高達300萬元。（取材自微博）

江蘇銀行男交往160女 300天花300萬

2022-01-02 11:05

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫