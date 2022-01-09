疫區返鄉腦出血…醫院不讓進 等40分鐘枉送命

張斌透露，父親去世後的一天深夜，曾有村裡的工作人員前來要求張家人以申請貧困救助等方式，將張力盡快下葬，並在1月6日交給張家人一份「安葬民意調查書」。（取材自頂端新聞）

西安市閻良區武屯鎮東孫村村民張斌（化名）控訴，父親2021年12月29日高血壓 在家暈倒，晚間7時20分被送到西安市閻良區人民醫院，但因是西安（疫區）返鄉人員，硬是在門口等了40分鐘才准進醫院，最終錯失黃金救治時間，於次日凌晨1點去世。醫院診斷為腦幹出血。

頂端新聞報導，張斌指出，父親12月23日因高血壓病情加重，從西安新城區八府莊小區返鄉，回到東孫村家中開始居家健康監測，疫情 防控人員在他家門口貼上封條防止一家人外出，但卻沒有對他父親的病情進行了解和預防。12月26日，父親的降壓藥即將用完，家人曾向疫情防控人員員詢問是否能出門買藥或找人幫助送藥，「但對方堅持稱疫情嚴重，無法購買」。張斌父親12月29日晚間6時40分因高血壓發作昏厥摔倒。

張斌一家人認為，監護人員的不作為與醫院的冷漠讓他們感到心寒，「如果能早些買到降壓藥或許父親就不會突發高血壓摔倒，如果早些了解父親病情並對接定點醫院或許就能及時就醫，如果進醫院搶救及時或許還有生的希望。」

張斌曾撥打西安市長熱線投訴，隨後來電話要求撤銷相關投訴，並稱其父親去世與醫院無直接關係。而東孫村疫情管控工作隊組則表示，村中已成立相關事件調查組，「調查中我們也表示過，村醫與當地衛生院皆沒有接到過張力需要降壓藥的反饋。」

時至今日，張斌一家人仍不能接受父親離世的事實，至今仍未將父親安葬。

張斌透露，父親去世後的一天深夜，曾有村裡工作人員前來要求張家人以申請貧困救助等方式，將張力盡快下葬，並在1月6日交給張家人一份「民意調查書」，調查書中寫道：「西河組全體村民希望張家屬顧全大局，2天內盡快安排下葬事宜，以保一方平安。」