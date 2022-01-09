夫婦列車上借奶粉…男嬰竟是11萬買來的

警方調查，兩名賣掉男嬰的嫌疑人，分別是男嬰的姥姥和舅姥爺。（取材自環球網）

在蘭州開往溫州的K306次列車上，一對夫婦因為懷中的男嬰「沒奶粉喝了」而向乘務員求助，卻意外破獲一起嬰兒販賣案，而販嬰的兩個主要嫌犯，竟是嬰兒的姥姥和舅姥爺。

環球網報導，2021年12月31日的K306次列車上，兩名旅客向乘務員求助，說自己幫別人照看的孩子奶粉不夠了 ，詢問沒有適合嬰兒的奶粉可「救急」。但在後續交談中，乘務員與列車長卻發現了眾多疑點，例如他們先是說幫別人照看的孩子，但又說他們就是孩子的父母。而且不但提供不了小孩的出生證明，連出生年月也答不上來；另外，對於小孩每次喝多少奶粉這種生活日常問題也是一問三不知。

蘭州鐵路人員成功救回了嬰兒。（取材自環球網）

隨後乘警介入調查，兩人慌了神，承認嬰兒是他們「買來的」，還沒有來得及準備嬰兒用品。

報導指出，兩名嫌疑人分別是1973年出生的吳女、1984年出生的沈男，兩人是夫妻關係。根據兩人的交代，他們2021年12月29日在河南 省鄧州市一個公園內，根據其他人的介紹，花11萬元購買了男嬰，準備攜帶男嬰到溫州自己的家中撫養。而賣掉男嬰的嫌疑人，分別是男嬰的姥姥和舅姥爺。

據了解，男嬰的母親是非婚生子，本身沒有撫養能力。她的母親收入也低，所以就將這個孩子交給了舅姥爺。舅姥爺透過管道，找了一個出價最高的買家將孩子賣了。孩子的母親並不知道舅姥爺和姥姥將孩子賣掉的事情。

蘭州鐵路人員查看嬰兒的衣著和健康情形。（取材自環球網）

蘭州鐵路公安 處乘警支隊刑警大隊民警何花表示，嬰兒衣著比較單薄，僅穿了一件跟自己身形很不符的上衣，胳膊都在裡面這樣蜷縮著，腿基本上就是光著，沒有穿褲子，「也就剛滿月的樣子 」。「這個孩子的家人、親屬都是涉案人員，所以目前不能把他交給他的家人。我們已經聯繫了河南省南陽市的民政部門，協助這個孩子後續的一些撫養問題。」