為了雞毛蒜皮小矛盾 叔公誘2歲童吃「毒鼠強」

小滿接受治療，目前能睜開眼睛了。（取材自極目新聞 ）

山東聊城2歲女童小滿（化名）與大伯一同參加村裡的婚宴，沒想到卻中了「毒鼠強」的毒。而更驚人的是，對小女孩「下毒手」的人，竟是她的親叔公。

極目新聞報導，小滿居住在山東省聊城市鬥虎屯鎮陳廟村，2歲的她深受長輩的喜愛。2021年12月9日，同村的村民家舉辦喜宴，小滿的大伯便帶著她一同前往。小滿的父親說，一名老人當天給了小滿一顆糖果。小滿吃了後約20分鐘身體不適，大伯便將她帶回家。沒想到回家後，小滿開始抽搐、口吐白沫、臉上發青，隨後被送到了聊城市人民醫院兒科PICU搶救。

醫院開具的診斷書顯示，小滿是毒鼠強中毒。「檢測 結果顯示，小滿的血液中毒鼠強含量達到了876ng/ml。」小滿父親當時馬上報了警。

小滿父親回憶，12月9日小滿送醫後，他在女兒的挎包裡發現了當天她吃完的糖果包裝紙。「我把糖紙給刑警隊，後來他們告訴我，糖裡面有問題。」小滿父親說。次日，民警找到小滿父親，告知他找到了事發時婚宴現場的監控。「我看見一個老頭形跡可疑。」小滿父親說，自己當時就認出來了，是住在自家附近的親叔叔，也就是小滿的親叔公。

中毒前的小滿。（取材自極目新聞 ）

「當時我們十分不敢相信，因為即便我們有矛盾，也只是一些雞毛蒜皮的小事。」小滿父親說，自己家與叔叔此前因為水管走勢問題發生過小糾紛，但他怎麼也不認為這些竟讓他對小滿「下毒手」。

該案目前仍在由當地警方偵辦中。小滿已被轉到山東省立醫院進行康復治療，「現在能睜開眼睛了。」小滿父親說，此前的治療已經花費了近15萬元，未來小滿的治療保守估計還需要10萬元，「還不一定能夠完全康復」。