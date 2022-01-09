遭拘37天 華爾街中國神童、利中信老董汪潮湧取保候審

在37天的拘留期滿後，汪潮湧6日被取保候審。（本報資料照片）

失聯37天後，信中利的實際控制人、董事長汪潮湧終於現身。6日，在37天的拘留期滿後，汪潮湧被取保候審。 7日，汪潮湧連發十條朋友圈，幾乎都是轉載信中利參投公司的相關文章，並配文稱「祝賀」。

紅星新聞財經新聞中心官方帳號「紅星資本局」報導，信中利也在7日晚間發公告稱，已與汪潮湧取得聯繫，確認其失聯期間配合公安 機關調查。不過，信中利並未公布汪潮湧配合調查的具體事由。

出生於1965年的汪潮湧（身分證姓名為汪超湧）被稱為「華爾街 中國神童」，他擁有30年國內外投融資行業的從業經驗。

公開資料顯示，汪潮湧15歲考入華中理工大學（現華中科技大學），19歲進入清華大學攻讀碩士研究生，20歲時被清華大學公派赴美留學，成為第一批進入華爾街的中國留學生。

汪潮湧失聯的事情是在2021年12月16日被捅出來的。當天，有網傳的「拘留通知書」顯示，北京市公安局朝陽分局已於2021年11月30日將涉嫌職務侵占罪的汪潮湧刑事拘留，羈押在朝陽區看守所。該文件的右下角有加蓋公章。

同一天，信中利連發三份公告承認汪潮湧失聯一事，並且停牌。信中利稱，其已通過各種渠道多次聯繫汪潮湧及其家屬，但均未取得有效聯繫。其還向公安機關諮詢相關情況，但尚未獲得與汪潮湧相關的有效信息。

信中利在1月5日的公告中稱，其繼續通過多種方式聯繫汪潮湧，但尚未與其取得有效聯繫。其也多次與公安機關聯繫，但公安機關未給予公司關於汪潮湧相關信息的正式答复。

據媒體報導，本月6日，在37天的拘留期滿後，汪潮湧被取保候審。

另據經濟觀察報，汪潮湧在7日下午2時左右連發10條朋友圈，幾乎都是轉載信中利參投公司的相關文章，並配文稱「祝賀！」。

公開資料顯示，信中利是一家綜合性投資 集團，主要有三大塊業務，分別是新產業投資業務、控股實業經營業務、投資增值服務業務。

紅星資本局注意到，1月7日晚間，信中利發公告稱，公司與汪潮湧取得聯繫，確認其失聯期間配合公安機關調查。截至1月7日，汪潮湧已經正常履職，公司經營情況正常。

不過，信中利並未在公告中說明汪潮湧配合公安機關調查的具體事由。

信中利目前仍然處於停牌狀態。從1月5日發布的公告來看，其預計將於1月13日前復牌。

除了15歲考入華中理工大學（現華中科技大學）、19歲進入清華大學攻讀碩士研究生、20歲赴美留學的經歷，汪潮湧的工作經歷同樣頗具傳奇色彩。

信中利的官網顯示，在1987年到1998年，汪潮湧曾先後任職於美國摩根大通銀行、美國史坦普、摩根史坦利，並擔任美國摩根史坦利中國區負責人。

從1998年到1999年，汪潮湧受國家開發銀行邀請，擔任全職高級顧問，參與籌備和組建國家開發銀行的投資銀行業務。而後，汪潮湧創辦了信中利資本集團並擔任董事長至今。

信中利的官網還稱，其累計已投資近200家企業，包括百度、搜狐、華誼兄弟和居然之家等上市公司。