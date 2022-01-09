我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

居家檢測大缺 民眾放棄快篩 確診「絕對少算」

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

坐冤獄10年獲賠43萬 「冰箱大王」：羞辱我黨基本國策

中國新聞組／廣州9日電
顧雛軍8日在微博對廣東高院判賠償他43萬元十分不滿，稱是對他的「羞辱」。圖為他2012年9月出獄後舉行記者會，強調自己「完全無罪」。（取材自新民網）
顧雛軍8日在微博對廣東高院判賠償他43萬元十分不滿，稱是對他的「羞辱」。圖為他2012年9月出獄後舉行記者會，強調自己「完全無罪」。（取材自新民網）

中國企業家顧雛軍早年因虛報註冊、挪用資金等罪入獄10年；經不斷申訴獲撤銷大部分罪名，他再申請國家賠償。廣東省高級人民法院7日裁定，賠償顧雛軍43萬元人民幣（約6.7萬美元）並退還8萬元罰款及利息。官媒央視昨天稱這是國家保護民營企業合法權益的有力例證。但顧雛軍在微博憤怒地說，判決結果「羞辱了我黨平等保護產權的基本國策」。

新京報報導，顧雛軍因發明格林柯爾製冷劑聞名於業界，隨後創辦公司又締造了商業奇蹟，「格林柯爾系」一度有五家上市公司，占據中國冰箱市場的半壁江山，他因此又被稱為「冰箱大王」。但圍繞在他身上的「偽劣科學」、「騙子公司」等爭議從未停息。

2005年7月，顧雛軍在北京被警方帶走；2008年被因虛報註冊資本罪、違規披露和不披露重要信息罪、挪用資金罪被判有期徒刑10年，並處罰款680萬元。顧雛軍後來入獄、申訴多年，2019年4月獲最高人民法院撤銷對他虛報註冊資本罪，違規披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分和挪用資金罪的量刑，改判有期徒刑5年。

2021年1月，廣東省高級人民法院受理顧雛軍提出的國家賠償申請。7日，廣東省高級人民法院決定賠償顧雛軍人身自由賠償金28.7萬餘元，精神損害撫慰金14.3萬元，返還罰金8萬元及利息。

官媒央視昨天對此評論說，從被判「三宗罪」，到改判部分無罪，再到如今獲得國家賠償，十多年的堅持與等待，顧雛軍終於「要回了失去的東西」。這也是依法保護民營企業合法權益的有力例證。

不過，明報報導，顧雛軍昨天在微博上發文，對該決定書中承認並列出近500億元有關5家上市公司的股權、8000多畝土地及廠房等均不予賠償，表示極度憤怒、無助和絕望。

他並稱法院只讓他去向當年的加害者——那幾家地方政府討要，喪失了應有正義。如能向有關政府部門討回被公開搶奪的財產，不會等到16年後要求國家賠償這一最後的救贖。「這份決定書看似羞辱了顧雛軍，實際上是羞辱了我黨平等保護產權的基本國策！」

微博 北京

上一則

中國「京奧包」好勇 外國記者背了14年還像新的一樣

下一則

虎年打「首虎」 藏區副主席、中國人壽老董落馬

延伸閱讀

小三否認與人夫在車上嘿咻 人妻錄下小三呻吟聲獲賠

小三否認與人夫在車上嘿咻 人妻錄下小三呻吟聲獲賠
國會暴徒多「從輕發落」… 三分之二裁決低於量刑建議

國會暴徒多「從輕發落」… 三分之二裁決低於量刑建議
Switch換泡麵饅頭…西安封城 人民「以物易物」度難關

Switch換泡麵饅頭…西安封城 人民「以物易物」度難關
一身中式服 劉德華帥氣登上央視新聞聯播

一身中式服 劉德華帥氣登上央視新聞聯播

熱門新聞

女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
中國西安的疫情封城已經邁入兩周，儘管西安市政府對於嚴密管控自鳴得意，但全城禁足之下的生活感受卻是與官方溫差極大——右圖為近日在微博掀起爭議，孕婦無法就診而流血流產的悲劇，屢屢挫敗西安官方試圖扭轉的抗疫形象。 （取材自微博）

「不死於病毒，就不算死亡」西安版封城日記的哭與喊

2022-01-06 20:10
江蘇泰州一名20多歲的銀行普通職員，在300多天的時間裡，竟然交往了160多個女孩，消費高達300萬元。（取材自微博）

江蘇銀行男交往160女 300天花300萬

2022-01-02 11:05

超人氣

更多 >
尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關

尋找染疫死亡率低的秘密 日研究：可能和腸道細菌有關
收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙

收到「紓困款免稅」先別丟 IRS來信非詐騙
一文看懂：哈薩克怎麼了？

一文看懂：哈薩克怎麼了？
專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰

專家警告：Omicron激增可能很快達頂峰
「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫

「元兇」非新冠⋯紐約市近半染疫住院患者 因併發症就醫