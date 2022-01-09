坐冤獄10年獲賠43萬 「冰箱大王」：羞辱我黨基本國策

顧雛軍8日在微博對廣東高院判賠償他43萬元十分不滿，稱是對他的「羞辱」。圖為他2012年9月出獄後舉行記者會，強調自己「完全無罪」。（取材自新民網）

中國企業家顧雛軍早年因虛報註冊、挪用資金等罪入獄10年；經不斷申訴獲撤銷大部分罪名，他再申請國家賠償。廣東省高級人民法院7日裁定，賠償顧雛軍43萬元人民幣（約6.7萬美元）並退還8萬元罰款及利息。官媒央視昨天稱這是國家保護民營企業合法權益的有力例證。但顧雛軍在微博 憤怒地說，判決結果「羞辱了我黨平等保護產權的基本國策」。

新京報報導，顧雛軍因發明格林柯爾製冷劑聞名於業界，隨後創辦公司又締造了商業奇蹟，「格林柯爾系」一度有五家上市公司，占據中國冰箱市場的半壁江山，他因此又被稱為「冰箱大王」。但圍繞在他身上的「偽劣科學」、「騙子公司」等爭議從未停息。

2005年7月，顧雛軍在北京 被警方帶走；2008年被因虛報註冊資本罪、違規披露和不披露重要信息罪、挪用資金罪被判有期徒刑10年，並處罰款680萬元。顧雛軍後來入獄、申訴多年，2019年4月獲最高人民法院撤銷對他虛報註冊資本罪，違規披露、不披露重要信息罪的定罪量刑部分和挪用資金罪的量刑，改判有期徒刑5年。

2021年1月，廣東省高級人民法院受理顧雛軍提出的國家賠償申請。7日，廣東省高級人民法院決定賠償顧雛軍人身自由賠償金28.7萬餘元，精神損害撫慰金14.3萬元，返還罰金8萬元及利息。

官媒央視昨天對此評論說，從被判「三宗罪」，到改判部分無罪，再到如今獲得國家賠償，十多年的堅持與等待，顧雛軍終於「要回了失去的東西」。這也是依法保護民營企業合法權益的有力例證。

不過，明報報導，顧雛軍昨天在微博上發文，對該決定書中承認並列出近500億元有關5家上市公司的股權、8000多畝土地及廠房等均不予賠償，表示極度憤怒、無助和絕望。

他並稱法院只讓他去向當年的加害者——那幾家地方政府討要，喪失了應有正義。如能向有關政府部門討回被公開搶奪的財產，不會等到16年後要求國家賠償這一最後的救贖。「這份決定書看似羞辱了顧雛軍，實際上是羞辱了我黨平等保護產權的基本國策！」