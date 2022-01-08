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畢業也不放過 四川名師猥褻多名男生判8年 被害人失望

中國新聞組／北京8日電
成都男教師梁崗以強制猥褻罪被判處有期徒刑8年，禁止從事教育、培訓相關職業5年。（取材自微博）
成都男教師梁崗以強制猥褻罪被判處有期徒刑8年，禁止從事教育、培訓相關職業5年。（取材自微博）

曾獲四川省陽光教師的成都中學名師梁崗猥褻多名男學生案7日宣判，梁崗被依強制猥褻罪判處有期徒刑8年；禁止自刑罰執行完畢之日或假釋之日起5年內從事教育、培訓相關職業，受害學生對判決感到「失望、不能接受」。

來源：YouTube

BBC報導，這起受害對象為多名男性、且包含未成年人的性侵案件；梁崗案受害者超過20人，時間跨度由2010年至2020年。央視新聞曾報導稱，這是中國首例男性教師「大面積猥褻14周歲以上男性學生」而進入刑事司法程序的案件。 

來源：YouTube

案件中的男學生當事人之一表示，作為此類案件的先河，能有宣判結果雖然已屬不易，但這樣的判決結果顯示法律的保護力度仍然不夠，對此感到「失望、不能接受」。

2020年4月30日，楊洋等自稱為梁崗受害者的人士在微信公眾號平台發表12份當事人陳述，投訴梁崗過去多年利用其高中教師身份「性侵和騷擾」班上男性學生，並在一些學生進入大學後，在學生所在城市出差時「以敘舊為由」說服學生留宿後「實行性侵害」。

公開信中寫道，2018年梁崗曾在受害人舉報後被成都警方以猥褻既遂罪名逮捕並關押，但之後被保釋繼續在全國巡迴講課。該次被逮捕後，成都成華區人民檢察院最終對梁崗作出不起訴決定。

這一事件在社交媒體上引起巨大關注後，梁崗所在學校稱其已離職，梁崗再次被逮捕。

2020年8月，成華區檢察院撤銷此前的不起訴決定，將2018年案件與2020年案件一同審查，於9月4日對其以涉嫌強制猥褻罪向法院提起公訴。

庭審結束後，一名曾被梁崗猥褻的受害學者接受採訪。（取材自上游新聞）
庭審結束後，一名曾被梁崗猥褻的受害學者接受採訪。（取材自上游新聞）

此前，上游日報報導，梁崗在2020年11月一審庭審中承認了檢方指控的3起猥褻他人的事實，但稱是被害人對他「暗示」、「引誘」。

法院在7日公告中稱，梁崗與原告人已經達成和解，並當庭道歉，原告人已撤回起訴。

楊洋稱，由於法院不認可他們提交的心理創傷鑒定結果，不主張就此案進行賠償，他們只能選擇在庭前緊急調解，並進行撤訴。但他們將要求律師申請抗訴。

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