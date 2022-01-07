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全國首例…讓女兒獨自與保母住 她被令依法帶娃

中國新聞組／上海7日電
當事人接受法庭的家庭教育令。（取材自澎湃新聞）
當事人接受法庭的家庭教育令。（取材自澎湃新聞）

湖南長沙一對離婚的夫妻胡某與陳某，為爭奪女兒胡某茜的撫養權告上了法庭。法院發現，兩人離婚後，今年8歲的女兒一直與保母居住，父母雙方都沒有盡到教養的義務。最後法院發出全國首份「家庭教育令」，判決女兒繼續跟著母親陳某，但要讓孩子與之同住，並親自養育陪伴女兒。

澎湃新聞報導，父親胡某與母親陳某2013年4月結婚，均屬於再婚。婚後一個月，孩子胡某茜出生。兩人於2020年協議離婚。 離婚協議書中註明，女兒由女方撫養，隨同女方生活到18歲，撫養費男方每月支付3000元（人民幣，下同，約470美元）。位於湖南大學某小區的房子歸女兒所有。

離婚後第一個月，陳某與小孩共同居住在湖南大學的房屋內。之後，陳某再婚後另租房屋，因事務繁多，未將孩子送去上學。原告開始為小孩找全托、保姆。自2020年12月起，小孩屬於被全托狀態，一個人和保母居住，期間託管費、保姆費、生活費等費用由原告單獨承擔，課外興趣班學費、學校課後班費用，牛奶及零用錢等由被告承擔。

胡某結婚兩次，還育有一個大女兒。胡某平日住在距小孩住處20公里的鄉下別墅內。周末如果被告沒有接，原告就會接小孩共度周末。

陳某結婚四次，育有三個孩子，胡某茜是她所生的第三個孩子，另兩個均由孩子父親撫養。

雙方為撫養權爭奪不下時，孩子的意見影響了法院的最終判決。法庭詢問小孩：「爸爸、媽媽你更願意和誰一起生活？」小孩回答：「更願意和媽媽一點。」

法院最終認定，由於陳某、胡某都對胡某茜的生理、心理與情感需求多有忽視，胡某茜表達出更願意和母親一起共同生活的主觀意願，決定再給陳某一次自我糾錯及積極履行其撫養義務的機會。

法院並下達「家庭教育令」，規定陳某不得讓8歲孩子單獨與保母居住生活，應讓孩子與其同住，並由其本人或近親屬親自養育與陪伴孩子，如有違反將受到處罰。此為「家庭教育促進法」生效後，中國第一例「家庭教育令」。

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