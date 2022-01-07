我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠疫苗副作用添一例 研究：月經變不規律

南韓傳首例產婦染疫死亡 分娩一周後病歿

他媽包的水餃一顆8毛 被女友甩了 這點錢也要還來

中國新聞組／北京7日電
男子分手後列出的索要清單 。（視頻截圖）
男子分手後列出的索要清單 。（視頻截圖）

男女朋友交往期間，有些人會選擇費用各付各的，分手要回送的東西也時有所聞，但貴州省貴陽市一名男友和女友分手後竟連母親自己包的水餃的也計算入內，以每顆0.8元人民幣要求付錢，令前女友傻眼。

綜合媒體報導，這名男子日前被分手後到警局報案，稱要追討兩人談戀愛期間的花費，總共3422元人民幣，男子計算所花費用時，竟連他母親包給的水餃也算了進去，平均一個水餃0.8元；最後前女方似不願糾纏，如數付轉帳給前男友。

來源：YouTube

事件引起網民討論，不少人都批評涉事男士斤斤計較，揶揄他是否要為母親包的餃子報稅；也有人說，「吃了對象家餃子的朋友們注意了！你以為在和他談戀愛，他可能只想賣餃子」、「萬萬沒想到，對象在自家吃了幾個餃子，也能記得清清楚楚」，還有網友心疼起包餃子的媽媽；也有人為女方感到幸運，終於可以離開這位噁心的前男友，並要「女生也去算一算，肯定不可能一直男生花錢吧，對待這種人就得以其人之道，還治其人之身」。

女子在事情登上新聞版面後親自發文解釋：「當時他和媽媽吵架搬出來，又沒錢租房子，所以暫時住在我家，原本以為他住幾天就會去找房子了，沒想到一住就是20幾天，沒有婚前同居的打算，於是督促他趕快搬走，但他又再說了一次和媽媽吵架的事情，我又心軟答應讓他繼續住，他也承諾會趕快找房子。但是他住在我家期間每天都在打麻將上網，他一起帶來的狗狗也都是我和閨蜜在負責把屎把尿。」

餃子 報稅

上一則

南京機場防疫漏洞引爆疫情 大規模核酸檢測控制疫情

延伸閱讀

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小

「父女戀」尼可拉斯凱吉再當爸 孩子比孫子還小
女友被奪氣不過 醋男攔路焚殺情敵

女友被奪氣不過 醋男攔路焚殺情敵
丹尼爾雷德克里夫秘戀7年 大5歲學霸女友是她

丹尼爾雷德克里夫秘戀7年 大5歲學霸女友是她
汪小菲才撇出軌又被拍 爆緋聞女友進出大S昔日愛巢

汪小菲才撇出軌又被拍 爆緋聞女友進出大S昔日愛巢

熱門新聞

為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00
女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

2022-01-06 09:00
圖為西安市的超市，在全市封城、全民禁足的狀態下，被政府徵用來分配「每日民生必需物資」。（新華社）

西安封城12天：「社會面清零」是防疫妙計？數字作弊？

2022-01-03 01:36

超人氣

更多 >
Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意

Omicron常見症狀 除了流鼻涕、喉嚨痛 「這些」也得注意
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤