他媽包的水餃一顆8毛 被女友甩了 這點錢也要還來

男子分手後列出的索要清單 。（視頻截圖）

男女朋友交往期間，有些人會選擇費用各付各的，分手要回送的東西也時有所聞，但貴州省貴陽市一名男友和女友分手後竟連母親自己包的水餃的也計算入內，以每顆0.8元人民幣要求付錢，令前女友傻眼。

綜合媒體報導，這名男子日前被分手後到警局報案，稱要追討兩人談戀愛期間的花費，總共3422元人民幣，男子計算所花費用時，竟連他母親包給的水餃也算了進去，平均一個水餃0.8元；最後前女方似不願糾纏，如數付轉帳給前男友。

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事件引起網民討論，不少人都批評涉事男士斤斤計較，揶揄他是否要為母親包的餃子報稅 ；也有人說，「吃了對象家餃子的朋友們注意了！你以為在和他談戀愛，他可能只想賣餃子」、「萬萬沒想到，對象在自家吃了幾個餃子，也能記得清清楚楚」，還有網友心疼起包餃子的媽媽；也有人為女方感到幸運，終於可以離開這位噁心的前男友，並要「女生也去算一算，肯定不可能一直男生花錢吧，對待這種人就得以其人之道，還治其人之身」。

女子在事情登上新聞版面後親自發文解釋：「當時他和媽媽吵架搬出來，又沒錢租房子，所以暫時住在我家，原本以為他住幾天就會去找房子了，沒想到一住就是20幾天，沒有婚前同居的打算，於是督促他趕快搬走，但他又再說了一次和媽媽吵架的事情，我又心軟答應讓他繼續住，他也承諾會趕快找房子。但是他住在我家期間每天都在打麻將上網，他一起帶來的狗狗也都是我和閨蜜在負責把屎把尿。」