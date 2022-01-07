挨罰了…網紅捧媽遺照賣孝帽 被揭穿母健在

主播稱買了孝帽後，手也不酸了腿也不疼了，把自己媽媽都送走了三年多了。（取材自微博）

帶貨主播為了賺錢，帶貨方式五花八門，安徽宿州有一網紅民周某為「蹭流量」竟拿母親照片直播賣孝帽，引來一片罵聲，直播帳號也因涉嫌低俗被封禁，縣公安 機關將進一步調查處理。

綜合媒體報導，視頻中，周某頭戴白色孝帽，脖子上掛著白色布條，稱自己是「賣頭上戴著的孝帽子的」，隨後他臉上帶著笑，拿出其母親的照片，說出的言論讓大家驚掉了下巴，「你們看這是我媽媽，戴著我家的孝帽子，走了三年多了」。

網紅手捧母親遺照賣孝帽。（視頻截圖）

報導說，孝帽不是不能賣，畢竟在在北方大部分地區特別是農村，遇上白事的時候，孝帽也是常用品，也的確有廠家進行批量生產，既然有生產，那就可以賣，平台也沒對此說不准。

但周某是拿自己母親的照片來當成推薦工具，說買了這款孝帽後，手也不酸了腿也不疼了，把自己媽媽都送走了三年多了；更可議的是，大家發現周某根本就在撒謊，媒體發現兩個月前周某才發布了和自己母親互動的短視頻賺錢，還說老媽演技大有進步，結果這邊為了賣孝帽，反手就將自己老媽送走三年多。

目前，安徽泗縣網信辦工作人員表示已經聯繫對方介入處理，該主播也寫下檢討書稱對社會造成不良影響，已經認識到自己的錯誤，另據平台方面反饋，該主播帳號涉嫌低俗直播已被封禁。