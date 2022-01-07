貴州媽媽被拐騙 流落四川「再嫁」…15年後終團聚家人

吳雲釵（左三）和家人團聚後，已跟隨家人返回貴州銅仁老家。（取材自紅星新聞）

「我尊重她的選擇，讓她回貴州老家，以後我會把她和她貴州的親人們當成我自己的親人。」當得知與自己生活了七年的「妻子」吳雲釵找到家人時，四川江油的歐先生也為她感到高興。15年前，已結婚生育三個孩子的吳雲釵被人拐騙到福建，幾經輾轉來到四川江油市，「嫁」給歐先生一起共同生活，但兩人並未辦理結婚手續。

紅星新聞報導，吳雲釵去年9月去派出所辦理上戶手續時，民警發現她是一名「黑戶」。詢問經歷後，江油警方與貴州銅仁警方取得聯繫，並成功找到吳雲釵的丈夫和兒女。12月，吳雲釵與子女DNA 鑑定成功。

「我8歲時，媽媽就被人騙走了，我們一直在找她。非常感謝公安 民警幫助我找回了媽媽，把她接回去後，我一定會好好孝順她。」找回母親後，吳雲釵的大女兒楊樹芬說。

吳雲釵的貴州丈夫仍然健在，她也選擇回貴州，目前已隨家人返回貴州銅仁老家生活。對此，已與她共同生活七年的歐先生接受，並稱當年就承諾過，如果吳雲釵找到親人，不會阻攔她回家。

婚後被人誘騙到福建打工

江油市公安局重華派出所民警說，15年前，一名男子誘騙吳雲釵，說帶她外出打工掙錢，可以買新衣服、買好吃的。於是，吳雲釵跟隨陌生男子來到福建。

在福建期間，兩人一起進了一家工廠打工，但沒過多久，男子突然消失，這讓吳雲釵感到慌亂。她不識字，獨自在陌生的地方，感到無比恐慌。

江油市小溪壩鎮人唐女士，當年和吳雲釵在同一個工廠打工。唐女士徵求吳雲釵的意見，問她是否願意和自己到四川江油，吳雲釵同意了。到達江油後，吳雲釵同意下，唐女士將其介紹給當地的一名男子，兩人一起共同生活。然而，七八年後，該男子因病去世。後來，再次經人介紹，吳雲釵又「改嫁」到江油市重華鎮，跟隨歐先生一起生活。

據報導，歐先生說，自己已經50多歲，沒有結婚。吳雲釵跟隨他生活時，他也知道吳雲釵的部分情況，當時就曾告訴過她，如果其家人找來了，她自己又願意回去，他不會阻攔。在之後幾年的共同生活中，歐先生在外打工掙錢，吳雲釵則在家持家。

「一起生活了這麼多年，我知道她內心還是很渴望和家人團聚的，現在她找到了自己的親人、兒女，我也為她感到高興。」歐先生說，以後，他就當是在貴州有了一門親戚，會把吳雲釵及其家人當成自己的親人，相互聯繫走動。