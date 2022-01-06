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色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

中國新聞組／北京6日電
女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）
女子被襲臀當場掌摑色狼。（取材自新京報）

網路上一段「南京地鐵上女子掌摑疑似性騷擾男子三分鐘」的視頻引發熱議。事情發生在南京地鐵從孝陵衛站往下馬坊站，一名女子在車上遭到色狼襲臀，女子當場將這名色狼逮個正著，更毫不客氣地狂搧巴掌近三分鐘，色狼完全不敢作聲。

來源：YouTube

綜合媒體報導，現場目擊者指出，「兩個人看起來都有30多歲。剛開始我以為是情侶吵架，沒太注意，後來感覺不太對。」目擊者回憶，當時地鐵裡人不多，綠衣女子情緒非常激動，掌摑紅衣男子近三分鐘，「女的左右開弓地扇耳光，被掌摑的男子一言不發，也沒有任何肢體反抗。」

視頻顯示，紅衣男子被掌摑時，曾試圖用手去捂住臉頰，綠衣女子見狀反手抽打，大聲質問，「你說什麼？你想幹什麼？」還嗆「很喜歡摸嗎？再摸一個給我看看啊」，現場沒有乘客出面勸阻。地鐵到達下馬坊站後，一名工作人員走進車廂，綠衣女子稱「這人摸我屁股」，然後抓著紅衣男子的衣領，跟著地鐵工作人員下了車。

警方通報指出，32歲男子陳某某在地鐵二號線列車車廂內，以手摸對方臀部的方式對坐在其右側的27歲女子楊某實施猥褻。楊某隨即對陳某某進行呵斥並打其耳光，將其扭送報警。

南京市公安局地鐵分局依法對陳某某給予行政拘留的處罰；楊某涉嫌毆打他人，但其毆打行為系由陳某某的違法行為引起，未造成嚴重後果，依法對其不予處罰。

看到影片後，網友紛紛為這名女子喊讚，稱讚她，「樹立好榜樣」「給他點顏色瞧瞧。」「心疼妹妹，回家快消毒」，還有網友大罵色狼，「活該」「我覺得打得太輕了，應該重重懲罰」「周圍群眾為何不幫忙打？」「男的思想扭曲，應該趕快抓起來」。

女子被襲臀當場抵制色狼，瘋狂巴頭3分鐘怒嗆「再摸一個啊！」。（取材自微博）
女子被襲臀當場抵制色狼，瘋狂巴頭3分鐘怒嗆「再摸一個啊！」。（取材自微博）
妹子被襲臀當場抵制色狼，瘋狂巴頭3分鐘怒嗆「再摸一個啊！」。（取材自微博）
妹子被襲臀當場抵制色狼，瘋狂巴頭3分鐘怒嗆「再摸一個啊！」。（取材自微博）

地鐵 性騷擾 公安

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