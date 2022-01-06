網友接力拼線索…17歲懷孕女遭繼父沉水庫 9年後破案

泡水的車票，拼出上海浦東車票。（取材自微信）

四川省宜賓市2011年發生一起命案，一名懷有身孕的17歲女子被人沉入水庫致死。關鍵證據是一張被水泡爛的公交車票，由網友接力P圖「拼接」後，為警方破案提供了方向，這起命案終於在九年後得以告破。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，起訴書顯示，殺害17歲女子孫某某的正是其繼父宋某雲，二人因回家途中起爭執，孫某某遭繼父打暈後，被綁沙袋沉入水庫溺水身亡。

當時，兩人從上海搭乘長途客車回到宜賓市江安縣，然後同時搭乘一輛出租摩托車到宋某雲家附近一水庫堤壩排洪處。下車後，二人因口角發生激烈爭執，宋某雲氣惱之下，用拳頭對孫的頭、臉、腹部進行猛打，並扼頸致其昏迷後將孫某某隨身攜帶的垮包裝入河沙後掛在孫的身上，然後將她拖下水庫堤壩沉入水庫後逃離現場。宋某雲因涉嫌故意殺人罪，於2020年9月被江安縣公安 局刑事拘留逮捕。

網絡寫手「茅十七」日前發文稱，「10年前我曾經幫警方在微博 上徵集過一起命案的線索，9年之後案子終於告破，真兇已被捉拿歸案」

「茅十七」表示，2011年2月，一名17歲懷有身孕的女孩被人殺害，拋屍於四川省某地一水庫，身上唯一有價值的物證是一張被泡爛的車票。為了徵集更多線索，一位辦案警員想到了那時還屬於新生事物的微博，努力說服了領導之後，輾轉找到其幫助發布信息。

「茅十七」還稱，當時很多熱心網友都提供了幫助，一位擅長P圖的網友將車票碎片拼起來之後，另一位網友提供出了極為相似的上海浦東車票照片，給警方提供了重要線索。此後的9年間，案件雖然沒有破獲，但警方一直沒有放棄努力。2020年9月，辦案警官在QQ上給「茅十七」留言稱：「2011年！有一起兇殺案，有一張車票，你還記得嗎？時隔9年，嫌疑人被抓獲，案件告破！感謝當年的熱心網友。」