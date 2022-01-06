小粉紅舉報海外自媒體 疑非奉旨出征 反遭挨罰6000元

一名小粉紅憤怒發推，聲稱因為舉報Youtube上的「公子沈」和「牆國反賊」反被罰6000元人民幣。（網頁截圖）

中國一名小粉紅舉報威脅海外自媒體人，卻遭中國網警罰款人民幣6000元（約941美元），原因懷疑是他翻牆上推特 的行為並非「奉旨出征」，因此觸及中共 「高牆」紅線。時評人認為，五毛黨、小粉紅自以為愛國就是他們的護身符，事實上，中共打壓言論思想自由的魔掌不分左右無遠弗屆。

影音來源：YouTube

自由亞洲電台報導，目前生活在加拿大的知名自媒體人「公子沈」在推特上透露，一名向中國網警舉報他在社交媒體發布「反華內容」的小粉紅，卻被中國網警罰款人民幣6000元。

「公子沈」日前在Youtube視頻中表示，這個小粉紅應該是在舉報時留下實名信息，所以讓網警以非法翻牆為由處罰。「公子沈」指出，很多被中共洗腦的小粉紅翻牆來到自由世界，拒絕啟智的社交媒體內容，常常以「趙家人」自居，未能對自己有清醒的定位。

報導指出，「公子沈」說，網警對這個舉報者罰款6000元人民幣，因為他「非法翻牆」。他說我們是「跳梁小丑」，看到這樣的結果，到底誰是「跳樑小丑」？被自己親愛的祖國社會主義鐵拳痛擊，原因很簡單就是他們的定位不清，他們沒有意識到自己甚至連家奴都不算，根本不是趙家人嘛，主子不罰你罰誰呢？！

報導說，據「公子沈」發布的截圖顯示，早在去年12月17日，該名小粉紅在推特私信中附上網絡舉報的回執，聲稱已向中國網警舉報「公子沈」，還揚言要「公子沈」等待通緝 。

另一張截圖則顯示，這位名為「中國一點也不能少」的小粉紅周一憤怒發推，聲稱因為舉報Youtube上的「公子沈」和「牆國反賊」反被罰6千元人民幣；但他洩憤的對象並非網警，而是兩位被他舉報的自媒體人，他繼續怒罵對方是「反華分子」和「分裂祖國的跳樑小醜」。

在「公子沈」等人向推特舉報後，目前，這個小粉紅的帳號已被停權。「公子沈」發出戲謔推文：「必須給中國網警點讚。不到20天時間就對愛國網民的舉報給出了無比正確的處理結果，嚴厲地處罰了違法分子，大快人心。」

據報導，事件的另一主角「牆國反賊」為美國普渡大學碩士畢業生，他一直活躍在Youtube和推特上，去年12月底他在公開露臉出鏡，更加引發粉紅和五毛「拍磚」。「牆國反賊」表示，中共用防火長城分隔網絡世界，除非是「奉旨翻牆」，對於那些自發上外網的小粉紅，當局同樣視他們為中共建牆大計的破壞者。

「牆國反賊」認為，小粉紅以為通過舉報揭發會得到當局肯定，實在是他們的自我定位以及與官位關係認識模糊。

「牆國反賊」說：暴露出這些粉紅的無腦！這些小粉紅他們想不明白自己的地位，它們向自己的主人彙報的時候，以為主人會嘉獎他們，會強烈打擊我們這種「敵對勢力」。但結果他們自己變成了被鐵拳毒打的一方，因為中共政府想打擊我們這些人是比較難的，但想打擊他們幾乎沒有成本。