8天8夜免費代駕 新疆2男幫眼傷司機把貨車開回徐州

買買提·努爾東（左一）、趙序磊（中）、曼蘇爾·帕塔爾（右一）在徐州沛縣相聚。（取材自紫牛新聞）

新疆 庫爾勒市的曼蘇爾·帕塔爾和買買提·努爾東，日前收到了一封來自4700公里外的感謝信。原來，江蘇徐州沛縣41歲貨車司機趙序磊去年11月在庫爾勒市突遭意外導致左眼失明，他剛認識十多天的朋友曼蘇爾和買買提當起長途免費「代駕司機」，歷時8天8夜跨越4700公里，幫他把貨車從庫爾勒市開回沛縣老家。

揚子晚報報導，今年41歲的趙序磊是一名大貨車司機，至今已和妻子王翠跑了5年多的大貨車。2021年10月，趙序磊和妻子像往常一樣到新疆從事運輸棉花的生意。夫妻倆還認識了兩名當地貨車司機——38歲的曼蘇爾·帕塔爾和42歲的買買提·努爾東。

趙序磊去年11月17日和妻子在運輸完棉花後，在裝車時發生了意外，趙序磊碰傷了眼睛，導致左眼失明。他說：「當時只有我和妻子在新疆，我們人生地不熟，不知道接下來要怎麼辦。」趙序磊的妻子撥通了曼蘇爾的電話，這是一位才認識10多天的朋友。曼蘇爾連忙放下手中的工作，不僅幫忙聯繫住院的事，還一次次找到事故方協調醫療賠償，到法院、派出所處理各種善後問題。

據報導，由於趙序磊的左眼傷得較重，需要轉到北京 治療，「大貨車留在這兒怎麼辦？」此時，曼蘇爾主動找到夫妻倆說：「我們兩人把你的貨車送回老家，可以嗎？」 聽到曼蘇爾的話後，趙序磊和妻子熱淚盈眶，「把大貨車送回家，解決了我們的後顧之憂，我能夠在北京安心治病。」

就這樣，趙序磊在妻子的陪同下前往北京的大醫院治療，而曼蘇爾和買買提則駕駛著貨車，踏上了前往江蘇沛縣的漫漫路途。

從庫爾勒到徐州 歷時8天8夜

為了彌補燃油費和過路費，曼蘇爾和買買提特地聯繫了一批要運到江蘇的貨物。曼蘇爾說：「前後花了1萬多元（人民幣，約1573美元），運輸費可以抵消一部分，剩下的錢由我們兩人共同承擔，不讓他出一分錢。」

曼蘇爾說，在路上的過程中始終全神貫注，一個人開車、一個人休息。他們在出發前還帶了很多新疆的饟和方便麵，如果餓了，隨便吃一點東西應付過去。

報導指出，在這段時間裡，趙序磊每天也會和兩人打電話，問他們到哪兒了，叮囑他們注意安全。就這樣，曼蘇爾和買買提吃住都在車上，歷時8天8夜，跨越4700公里終於到達江蘇沛縣。到達後，曼蘇爾和買買提終於鬆了一口氣。趙序磊回到沛縣後，也熱情招待了他們，還帶他們逛了當地的旅遊景點。

巴音郭楞日報社報導了此事，在網上受到眾多點讚。中共 沛縣縣委、沛縣人民政府1月2日向中共庫爾勒市委、庫爾勒市人民政府發來感謝信，感謝他們兩人對趙序磊的幫助。對於收到感謝信的事情，曼蘇爾和買買提說，沒想到自己的「舉手之勞」會引來那麼多人關注。