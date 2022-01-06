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小米手機涉逃漏稅 印度罰款5.5億元

記者林宸誼／綜合報導
上海大悅城內的小米之家。(記者林宸誼/攝影)
上海大悅城內的小米之家。(記者林宸誼/攝影)

印度財政部5日指出，小米印度進口手機零部件時，未在交易價值中納入特許權使用費及許可費，涉嫌逃漏關稅，並違反印度海關法，財政部已向小米印度開出65.3億盧比（約5億5000萬人民幣、8771萬美元）罰單。

上海財聯社報導，印度財政部5日在印度政府新聞局（PIB）發表聲明，表示根據情報，小米印度公司透過低估價值的方式逃避關稅，印度稅收情報局(DRI)對該公司及合約製造商發起了調查。

聲明顯示，DRI在小米印度公司的經營場所進行了搜查，並追回了代表小米印度公司向美國高通公司和北京小米軟體有限公司支付特許權使用費和許可費的文件。

印度財政部指出，小米印度公司及其合同製造商的關鍵人物的陳述被記錄下來，在此期間，一位小米印度的董事確認了上述付款。

聲明指出，DRI的調查進一步顯示，小米印度公司從事MI品牌手機的銷售，這些手機有兩個來源，小米印度公司進口的，或小米印度公司的合約製造商進口手機零部件後在印度組裝，根據合約協定，合約製造商生產的MI品牌手機只銷售給小米印度公司。

印度財政部表示，DRI調查期間收集的證據表明，小米印度及合約製造商均未將小米印度支付的特許權使用費金額計入商品的評估價值，這違反了印度1962年海關法第14條和2007年海關估價（確定進口貨物價值）的規則。

聲明提到，根據海關法的規定，已向小米印度公司發出了三份通知，要求收回2017年1月1日至2020年3月6日期間65.3億盧比的關稅。

印度財政部認為小米手機部件報關漏計特許權費用 ，涉嫌逃稅。(取材自印度政府新聞局...
印度財政部認為小米手機部件報關漏計特許權費用 ，涉嫌逃稅。(取材自印度政府新聞局官網)

印度 小米 財政部

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