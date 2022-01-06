再罰反壟斷 騰訊涉9案被罰450萬元、阿里100萬元

中國集中公告13例違反實施經營者集中案，並對涉案方均作出50萬元罰款。騰訊在這波國家市場監管總局的集中處罰中，占九案為最多。（中通社）

本報系聯合報報導，2022年伊始，中國國家市場監管總局網站5日大動作集中公告13例違反實施經營者集中案，並對涉案方均作出人民幣50萬元（約7.8萬美元）的行政處罰，涉及騰訊、阿里巴巴、影音平台嗶哩嗶哩（B站）等多家企業又中槍，其中又以騰訊共涉及九案被罰款人民幣450萬元最多，阿里合計被罰100萬元。

所謂經營者集中，是指兩個或以上企業相互合併，或一個、多個個人、企業，全部或部分控制其他企業，導致相互關係改變的行為；據中國反壟斷法及國務院 關於集中申報標準的規定，若經營者結合後影響競爭秩序、經濟力量過度集中、出現損害競爭的壟斷結構，就應受到反壟斷法的調整。

騰訊方面，中國國家市場監管總局5日披露，2021年12月31日市監總局對騰訊收購北京 念念分享科技股權、收購VERSA Inc.股權、收購永輝雲創科技股權、收購北京有狐科技股權、收購IngageApp Global Limited股權等，未依法申報違法實施經營者集中案作出行政處罰。

除此之外，還有騰訊與上海華晟領飛股權投資 合夥企業（有限合夥）收購北京明略軟件股權、騰訊與深圳市紅杉煜辰股權投資合夥企業（有限合夥）收購廣西叫酒網絡科技股權，以及騰訊和河南和諧汽車設立合營企業，青島海信網路科技與騰訊設立合營企業等，未依法申報違法實施經營者集中案，被市監總局公告作出行政處罰。

市監總局還公告，阿里巴巴與貴陽星力百貨集團設立合營企業，以及杭州阿里創投、鄭州市訊捷貿易、貴陽廣電傳媒集團收購貴州汎亞信通股權，和嗶哩嗶哩收購VERSA Inc.股權、寧波譽衡健康與江蘇京東邦能設立合營企業等，均未依法申報違法實施經營者集中案元。

據中國國家市場監管總局公開的各個行政處罰決定書，上述案件均對涉案方，作出50萬元的行政處罰，訊息來源為市監總局反壟斷局，和其轄下的反壟斷執法二司。