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跟導航走 貨車衝破護欄掛峭壁3天脫困 司機以為完蛋了

中國新聞組／北京5日電
貨車駕駛因相信導航，誤闖峭壁公路，衝破護欄，車頭卡在峭壁三天才脫困。（取材自極目新聞）
貨車駕駛因相信導航，誤闖峭壁公路，衝破護欄，車頭卡在峭壁三天才脫困。（取材自極目新聞）

山西長治市平順縣日前發生一起貨車懸掛在掛壁公路3天，場面驚險，幸經路過車輛救援，才得以順利脫困拉回路面，道路恢復通行。

極目新聞報導，視頻顯示，這輛寧夏牌照的白色貨車車頭探出掛壁公路防護欄，近半個車身懸掛在陡峭懸崖上，十分驚險。據拍攝者吳先生表示，在1月1日早上8時許，便看到這輛貨車懸掛在這裡了。「這輛車卡在這裡，上面的人下不來，下面的人上不去。」吳先生稱，為將貨車從懸崖邊脫離開，自己的朋友開來越野車，配合著三台鏟車，終於在1月3日下午4時將其拽到了大路上。

據報導，南太行以壁掛公路出名，但壁掛公路一般難以通行貨車。「這裡是南太行的掛壁公路旅遊路線，最多就能過個長度6米8的卡車。」吳先生稱，該貨車上拉滿了玉米種子，司機應該是沒有設置貨運導航，或是想抄近路才來到了這條路上。「加上1日當天道路有積雪，可能是在這裡打滑才衝了出去，幸好車上兩個人沒有受傷。」

不過，貨車司機表示，自己是跟著導航走的，剛開始路很寬，但到掛壁公路的時候就過不去了。他見狀便想倒車，但由於此處是下坡路，加上後面車廂頂著巖壁了，倒車未果反而溜車了，導致車頭伸出了懸崖。

「當車頭探出去的時候，心想自己完蛋了。但等了一會後，發現車並沒有繼續滑動，我便打開車門跳了下來。」司機稱，他下車後觀察了一會，發現車並沒有要繼續下滑的跡象，便把副駕駛座上的同伴救了出來。

山西平順縣交警大隊表示，目前該貨車已被拖離壁掛公路，該道路已恢復通行。

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