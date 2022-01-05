貴州工地滑坡致14死3傷 一家2亡 她未加班逃過死劫

貴州工地遭遇土石流，致14死3傷。(取材自澎湃新聞)

1月3日19時許，位於貴州省畢節市金海湖新區歸化街道的畢節市第一人民醫院分院培訓基地項目在建工地，遭遇山體滑坡，造成17名施工人員被困；4日14時許，被困者被找到，其中14人死亡，3人受傷。

澎湃新聞報導，此前，畢節市官方發布消息稱，此次山體滑坡量約為3.5萬方左右，經應急、消防、衛健、公安 等部門通力協作、通宵作業，現場清理土方2萬餘方，救共有17人被困，截至4日12時，已找到13人，其中10人遇難。稍晚的14時許，上述參與救援的人士說，餘下的4名被困者已被找齊，遺憾的是，都已不幸遇難。

另據紅星新聞報導，遇難者家屬小林表示，自己的堂哥、二叔和母親都在出事工地上打工，他們於2日剛到工地，第二天就出事了。小林說，堂哥確認遇難後已送往殯儀館，二叔直到4日下午才被挖出來，母親由於事發當晚不加班，幸運地避免了這次事故。

此外，事發時開車經過董先生說，3日晚上7點左右經過事故地段，路面交通擁堵，汽車 走走停停；不久後，看到有人下車逃跑，董先生意識到出事了，也下車逃生，才看清前方發生塌方。董先生說，滑坡發生時，自己離滑坡地僅50餘米，如果車開快一點，可能遭遇這場災難。