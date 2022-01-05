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產後昏迷半個月 她，被寶寶和丈夫聲音喚醒

中國新聞組／北京5日電
劉女昏迷期間，先生用手機反覆播放自己和寶寶的音頻。（取材自極目新聞）
劉女昏迷期間，先生用手機反覆播放自己和寶寶的音頻。（取材自極目新聞）

湖北一名女子生產後出現妊娠期急性脂肪肝、多臟器衰竭，陷入昏迷，她的丈夫用手機錄下自己和寶寶的音頻，反覆播放給劉女，在醫護努力及親人反覆呼喚下，昏迷半個多月的劉女終於甦醒並康復。

極目新聞報導，劉女今年34歲，家在湖北大悟縣，去年11月底在當地醫院順產生下一名女寶寶後，入院檢查顯示劉女的肝功能、凝血功能異常，可能有潛在的嚴重疾病風險。劉女轉入武漢大學中南醫院後，檢查發現她的凝血功能只有正常的十分之一，還開始出現產後大出血；經詳細檢查，劉女被確診患上妊娠期急性脂肪肝，這是一種妊娠晚期特有的致命性少見疾病。起病快，死亡率達70%以上。一旦合併肝昏迷，死亡率高達90%。

儘管醫護人員想盡辦法，劉女還是陷入了肝昏迷連續8天8夜，經搶救，劉女的凝血功能等指標開始好轉，只是仍然昏迷不醒。

報導說，「親愛的早點醒，我和寶寶都在等你回家。」劉女的丈夫錄下的音頻。每天，他都會把自己的深情呼喚和寶寶的聲音錄好，交給醫護人員，在劉女病床邊循環播放。

在「關愛促醒」的召喚下，原本對外界刺激毫無反應的劉女開始有了變化。每當聽到寶寶的哭聲、丈夫的輕柔話語聲，她的頭開始慢慢偏向播放的手機。又過了幾天，儘管眼睛沒有睜開，但是聽寶寶的聲音響起，她的眼角開始流下淚水。此時，她的機體也開始有了更多反應。

終於，在昏迷了半個月後，12月上旬，她終於能睜開眼睛了。劉女的家人激動得流下眼淚。之後，劉女的情況越來越好，肝功能也恢復到了孕前正常水平。

有一天，護士問她記不記得這段時間發生了什麼，劉女說：「就記得總能聽到我先生的聲音，他說讓我快點醒。」

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