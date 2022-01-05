我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

仗著省書記撐腰 雲南政治掮客「蘇公公」受賄5000萬

中國新聞組／上海5日電
蘇洪波(右)曾被雲南省委書記白恩培、秦光榮奉為座上賓。（視頻截圖）
蘇洪波(右)曾被雲南省委書記白恩培、秦光榮奉為座上賓。（視頻截圖）

在雲南有「地下組織部長」、「大內代言人」之稱的雲南政治掮客蘇洪波，近日被指控涉嫌收受他人財物近5000萬元人民幣（約786.9萬美元）。此前，蘇洪波被指仗著白恩培和秦光榮兩任雲南省委書記的權勢，在雲南官場「呼風喚雨」。

澎湃新聞報導，根據檢方指控，蘇洪波收受的財物金額是雲南省委原書記秦光榮的兩倍有餘，全部來自一名姓林商人。在該商人請託下，蘇洪波通過雲南省委原常委、秘書長曹建方等人關係，使林某公司拿到相應的項目和上億人民幣貸款，他則從中獲得巨額賄賂。

據報導，蘇洪波早年在雲南省計畫委員會培訓中心工作，在該單位認識了包括曹建方（雲南省委原常委、秘書長，已被查處）在內的很多領導幹部，之後下海經商。

2003年全國兩會期間，時任雲南省委書記白恩培邀請某領導吃飯，巧遇蘇洪波以及另一桌吃飯的一群人，其中不乏領導幹部。白恩培認為蘇洪波關係廣、有人脈，能幫上自己，於是大大拉近了與蘇洪波的關係。

「我每次到昆明來，白（恩培）都會知道。而且他不管陪多大的領導，他老婆都會叫我去他家裡的，基本上我去他家，他不管陪誰，8點鐘都會回來陪我喝點酒、聊聊天。」蘇洪波說。

2014年8月，白恩培涉嫌嚴重違紀違法接受組織調查，秦光榮2011年接任雲南省委書記後，不僅沒有肅清白恩培的惡劣影響，反而換個形式形成自己的小圈子。而其中推波助瀾者，就是被秦光榮親切稱呼為「洪波」的蘇洪波。

「秦光榮，我從來沒有主動打電話給他說書記或者省長我們吃頓飯，沒有這樣過。吃飯都是他主動安排的。他讓曹建方安排我吃飯，我來了，他都要來陪我散散步。」蘇洪波曾這樣表示。

上述報導還稱，秦光榮對蘇洪波既忌憚畏懼又討好拉攏，在選用幹部時，他主動向蘇洪波表示：「你有什麽合適的人可以推薦過來」。

兩任省委書記對蘇洪波「關愛有加」，無非是看中他所謂的「來頭」和關係。

雲南省紀委監委、雲南廣播電視台聯合製作的警示教育片「政治掮客蘇洪波」就介紹，在雲南，蘇洪波有「蘇公公」、「老佛爺」之稱，在與當地官員打交道時，以「大內代言人」自居，甚至與一些省級幹部吃飯時，都當仁不讓地坐在主位上。

全國兩會 貸款 教育

上一則

土耳其律師團 告習近平等112中國官員 涉新疆人權問題

下一則

韓劇「雪滴花」打麻將 韓網友質疑植入中文化

延伸閱讀

「化了灰」才能回來？雲南小村堵疫情 村支書言論惹議

「化了灰」才能回來？雲南小村堵疫情 村支書言論惹議
西安新冠確診病例再創新高 日增175例

西安新冠確診病例再創新高 日增175例
雲南遭家暴女子殺夫後判緩刑 網民喝釆

雲南遭家暴女子殺夫後判緩刑 網民喝釆
雲南祭最嚴遛狗令 牠出門得戴口罩 網友懵了

雲南祭最嚴遛狗令 牠出門得戴口罩 網友懵了

熱門新聞

中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03
仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

2022-01-01 09:00
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

2022-01-01 11:05
3歲在雪地裸跑的何宜德。（取材自紫牛新聞）

5歲開飛機6歲出自傳 雪地「裸跑弟」13歲了 要赴菲讀博

2021-12-31 07:00

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天