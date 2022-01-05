仗著省書記撐腰 雲南政治掮客「蘇公公」受賄5000萬

蘇洪波(右)曾被雲南省委書記白恩培、秦光榮奉為座上賓。（視頻截圖）

在雲南有「地下組織部長」、「大內代言人」之稱的雲南政治掮客蘇洪波，近日被指控涉嫌收受他人財物近5000萬元人民幣（約786.9萬美元）。此前，蘇洪波被指仗著白恩培和秦光榮兩任雲南省委書記的權勢，在雲南官場「呼風喚雨」。

澎湃新聞報導，根據檢方指控，蘇洪波收受的財物金額是雲南省委原書記秦光榮的兩倍有餘，全部來自一名姓林商人。在該商人請託下，蘇洪波通過雲南省委原常委、秘書長曹建方等人關係，使林某公司拿到相應的項目和上億人民幣貸款 ，他則從中獲得巨額賄賂。

據報導，蘇洪波早年在雲南省計畫委員會培訓中心工作，在該單位認識了包括曹建方（雲南省委原常委、秘書長，已被查處）在內的很多領導幹部，之後下海經商。

2003年全國兩會 期間，時任雲南省委書記白恩培邀請某領導吃飯，巧遇蘇洪波以及另一桌吃飯的一群人，其中不乏領導幹部。白恩培認為蘇洪波關係廣、有人脈，能幫上自己，於是大大拉近了與蘇洪波的關係。

「我每次到昆明來，白（恩培）都會知道。而且他不管陪多大的領導，他老婆都會叫我去他家裡的，基本上我去他家，他不管陪誰，8點鐘都會回來陪我喝點酒、聊聊天。」蘇洪波說。

2014年8月，白恩培涉嫌嚴重違紀違法接受組織調查，秦光榮2011年接任雲南省委書記後，不僅沒有肅清白恩培的惡劣影響，反而換個形式形成自己的小圈子。而其中推波助瀾者，就是被秦光榮親切稱呼為「洪波」的蘇洪波。

「秦光榮，我從來沒有主動打電話給他說書記或者省長我們吃頓飯，沒有這樣過。吃飯都是他主動安排的。他讓曹建方安排我吃飯，我來了，他都要來陪我散散步。」蘇洪波曾這樣表示。

上述報導還稱，秦光榮對蘇洪波既忌憚畏懼又討好拉攏，在選用幹部時，他主動向蘇洪波表示：「你有什麽合適的人可以推薦過來」。

兩任省委書記對蘇洪波「關愛有加」，無非是看中他所謂的「來頭」和關係。

雲南省紀委監委、雲南廣播電視台聯合製作的警示教育 片「政治掮客蘇洪波」就介紹，在雲南，蘇洪波有「蘇公公」、「老佛爺」之稱，在與當地官員打交道時，以「大內代言人」自居，甚至與一些省級幹部吃飯時，都當仁不讓地坐在主位上。