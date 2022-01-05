潑水成冰嚴寒凍出商機 吉林男擺攤一瓢熱水賣10元

在零下10℃以下的吉林市，一男子售賣熱水供遊客潑水成冰拍照拍視頻。（視頻截圖）

在嚴寒的東北潑水成冰司空見慣，很多遊客紛紛想效仿體驗，吉林一男子趁勢擺攤售賣熱水，一瓢熱水收費10元（人民幣，下同，約1.6美元），以供應遊客潑水成冰拍照拍視頻，吸引不少人光顧。

極目新聞報導，網絡上流傳的視頻顯示，在吉林市豐滿區的小霧淞島美麗的霧淞下，有一個小攤，地上有一個小型氣罐和三大塑料壺水，一個不鏽鋼罐體內冒著騰騰熱氣。攤位前有一個牌子，寫著潑水成冰收費標準，分三個價位。「每次10元，加指導照相；熱水加一段視頻20元；熱水加一段視頻加8寸照片30元。」

在視頻中，一名男子在指導遊客如何潑水，告知拍攝技巧。也有遊客使用購買的熱水潑出美妙的曲線，得到稱讚。

該攤主陳姓男子表示，「以前看別人在網路上表演潑水成冰，覺得挺好玩，加上冬季吉林市有美麗的霧淞景觀，擁有得天獨厚的氣候條件，所以就想到了到江邊售賣熱水供遊客潑水成冰拍照拍視頻。」

陳男說，為了保證安全，他都會現場示範如何發力和揮動胳膊潑水，直到遊客弄明白為止。潑水時一定要選擇空曠無人的地方，以防潑到自己或他人，造成燙傷。

當地居民表示，這名男子很有經濟頭腦。