兒子罹癌化療不治 父親悲憤跟蹤醫師「要一命換一命」

一名連雲港民眾因為兒子癌症過世，進而跟蹤主治醫師，圖為示意圖，非當事人。(新華社)

江蘇一位陳姓男子因為不滿罹癌的兒子在醫院治療多次無果，最終還是撒手人寰，認為是醫療疏失害死了兒子，竟三不五時就跑到醫院找兒子的主治醫師，要求醫師給個交代。這一糾纏就長達兩個多月，醫院一度安排兩名保安保護該醫師；最後是醫患糾紛調處人員介入，陳男獲得應有賠償，才讓事情順利落幕。

現代快報報導，家住江蘇連雲港市的陳男，因妻子身體不好，大兒子又患有腦癱，他只能一肩扛起全家的生計。原本打算等小兒子大學畢業後投入工作，分攤經濟壓力，想不到小兒子在2019年初被診斷出罹癌，經過手術後，同年10月小兒子住進連雲港市某醫院腫瘤 科進行化療，治療20多天後出院。

結果過了一個月左右，陳男的小兒子因發燒、乏力再次入住連雲港市某醫院腫瘤科，經過多番治療還是無法好轉。五天後，小兒子出現淺昏迷，家屬辦理出院，小陳於出院當夜在家死亡。

小兒子去世後，陳男覺得是醫院的化療導致兒子的死亡，因為他聽說「感冒期間化療會導致免疫力 下降」，無法控制病情，而兒子第二次化療時剛好發燒，所以認定兒子的死亡就是醫院的責任。他因此隔三差五就到醫院找主治醫師討說法，除了跟蹤，陳男還會發短信恐嚇醫師稱「你治死了我兒子，我要一命換一命」。

醫院試圖與陳男溝通但無果，陳男騷擾行為持續了兩個多月，後來因為新冠疫情 醫院停診才暫停，但他隨後就轉向醫院其他單位討要說法，直到海州區醫患糾紛調處服務中心介入處理。該中心負責人陶海霞表示，經過多次勸說，醫患雙方同意並申請調解與醫療損害鑑定。

醫療損害鑑定在去年6月時出爐，南通三院司法鑒定所認為，連雲港某醫院的診療行為存在部分過錯，但原因力大小介於輕微因素至次要因素之間。依據該鑑定意見，經調解，醫院一次性賠償陳男各項損失共計24.66萬元人民幣（約3.89萬美元），並免除陳男小兒子住院期間尚欠醫院的醫療費用，鑑定費用全部由醫院承擔。

報導稱，陳男目前正在外地打工，積極攢錢給家裡，已經回歸正常生活。