韓劇「雪滴花」打麻將 韓網友質疑植入中文化

「雪滴花」出現麻將畫面。(取材自環球網)

近日，南韓 JTBC電視台出品的韓劇 「雪滴花」因一幕「打麻將」的畫面陷入爭議，很多南韓網友認為，來自中國的麻將在南韓並不普及，情節歪曲現實，且有「植入」中國文化的嫌疑。

綜合媒體報導，「雪滴花」由南韓JTBC電視台旗下的JTBC Studios製作和發行、在JTBC電視台和Disney+同步播出的愛情劇，丁海寅和金智秀主演。

據報導，南韓網友指出，此劇故事發生在80年代，處於南韓「民主化轉型」的關鍵十年，男主真實身分是北韓 間諜，這一設定疑似在為全斗煥政府對民主活動人士的「虛假指控」背書。

報導稱，麻將是中國的傳統遊戲，但在南韓卻不是大眾遊戲。不少人連麻將的規則都不知道。在這部以1987年為時間背景的作品中，作為社會支配階級的人物在打麻將的設定，引起了一些反感，有批評聲音稱「繼歪曲歷史之後還加入了中國色彩」，更有不少南韓網友要求對編劇進行調查，更有網友向青瓦台網站提交在線請願書，要求該劇停播。

騰訊曾向「雪滴花」的製作公司JTBC投資1000億韓元（約5.7億元人民幣、9060萬美元），也引發南韓網友「收錢損害南韓」的猜測。

據報導，南韓曾有多部電視劇因劇中出現中國元素而引發爭議。改編自中國網劇「太子妃升職記」的韓劇「哲仁王后」曾遭遇抵制，主要是原著在小說中稱呼高麗使節為「高麗棒子」涉嫌辱韓；又如去年3月，「北韓驅魔師」因為劇中出現中國餃子、中國酒、中國月餅和皮蛋等畫面，引發南韓網友不滿，有極端人士揚言要對編劇「處以死刑」。

另外，宋仲基主演的「文森佐」本來好評頗多，但由於女主在第三集拿出一份印著「自嗨鍋」字樣的食物時說「看有趣的內容時，一定要有好吃的東西」，被南韓網友批評「不應在南韓電視劇裡植入中國廣告」。