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南京男穿日本動漫服遊玄武湖景區 被包圍要求脫下

中國新聞組／北京5日電
一名男子穿日本動漫服裝在南京某公園被民眾團團圍住，要求他脫下來。(取材自紅星新聞)
一名男子穿日本動漫服裝在南京某公園被民眾團團圍住，要求他脫下來。(取材自紅星新聞)

江蘇南京一名男子身穿日本動漫服裝，日前在玄武湖公園內被遊客團團圍住，要求他脫掉這件外套，引發網友熱議，玄武湖景區工作人員4日表示，已關注到相關情況，呼籲年輕人在展示個性的同時，要考慮社會民眾的普遍價值觀念。

成都商報旗下新媒體紅星新聞報導，某處景區內，一名穿著日本動漫服飾的年輕男子正與前方的老人溝通，外套上印有「初代東京卍會」字樣，附近還有多人圍觀，間或有「公共場所不能穿」的說話聲。

一番交涉後，年輕男子脫下外套。而在網路上有一段影片配文稱「在玄武湖碰到一穿日式服飾者，被強制脫掉。」

另一段影片中，年輕男子將脫下的外套疊好抱在胸前，對著附近群眾說：「我把它擋著可以了吧。」但仍有民眾表示能看見字體，隨後男子將外套內襯朝外疊。

影片引起了不少網友的憤慨，認為在南京穿著日本服飾遊走在公共場合不夠尊重歷史。有人說，在侵華日軍製造南京大屠殺慘案的歷史背景下，人們在南京公共場合的穿著應當要格外注意，而穿著日漫服飾顯得不尊重歷史，不尊重南京人民。

也有網友指出，該男子身穿的上衣明顯帶有「東京」字樣，老人憤慨讓其脫衣情有可原。如果該男子身著其他日漫服飾，「可能沒事」。

還有網友科普影片中的衣服為日本動漫「東京復仇者」中服飾。觀察者網報導，「東京復仇者」是和久井健創作的少年漫畫，講述了主角花垣武道企圖用穿越時空的能力拯救親友的故事，一般定位為不良少年題材青春熱血向的漫畫作品。

但也有不少網友表示，玄武湖並非南京大屠殺遇難同胞紀念館這樣的歷史紀念場所，沒必要「小題大做」，擴大化事態。

玄武湖景區工作人員表示，現在許多年輕人都喜歡動漫的服飾或道具，以及展示個性，景區呼籲這些年輕人在遊園時要考慮場所和社會普遍價值觀念，避免引起爭議。

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