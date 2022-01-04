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四川車禍8死19傷 路人手掰車皮救人

中國新聞組／北京4日電
重型半掛罐車因超速與重心不穩，向路中央側翻，並與對向行駛的大客車發生碰撞。（視頻截圖）
重型半掛罐車因超速與重心不穩，向路中央側翻，並與對向行駛的大客車發生碰撞。（視頻截圖）

四川省江油市中雁公路雙河鎮八角廟路段，2日發生一起嚴重車禍。一輛罐車與一輛客車相撞後，又殃及一輛面包車和小汽車，造成8人遇難19人受傷。

視頻顯示，一輛罐車側翻在地上，旁邊還有一輛麵包車和一輛小轎車。前方路面上，一輛大客車的半邊幾乎被削掉，客車上成排的座椅散落在地。視頻中，有人從客車後部的車窗接應乘客下車，也有人從被削掉一側的後部掰開車皮救人。

公安局通報指出，36歲的徐某威駕駛一輛滿載粉煤灰的重型半掛牽引罐車，從江油市雙河鎮往市區方向行駛過程中，與47歲徐某明駕駛的載有21人的客車發生碰撞，失控後又與一輛面包車和小汽車發生擦撞，小車內無人受傷。事故造成7人當場死亡、1人送醫搶救無效死亡，另有19人不同程度受傷，4輛車不同程度受損。目前，未受傷的肇事罐車駕駛員徐某威已被警方控制。

經初步調查，事故主要原因為徐某威駕駛超載的重型半掛罐車行經連續下坡彎道路段時，超速行駛（事發路段限速40公里每小時，實際車速為57至63公里每小時），加之標註充裝介質為水泥的罐體實際充裝粉煤灰、車體重心偏高偏後，導致重型半掛罐車向左側翻，並與對向行駛的大客車發生碰撞、擠壓，側翻著地後又與對向駛來的面包車、小客車發生擦碰。

目擊者曾又興是江油一家農場的老闆。當天下午3時，他駕車從小溪壩鎮回江油市的家時，剛好路過事故現場，當時車禍剛發生兩、三分鐘，現場還有車輛在通過。他見狀趕緊停車下來，攔住一邊的路口，又請當地的一個村民，攔住了另一個路口，他還打了120，請求「起碼派10輛救護車來」。

曾又興說，「當時圍觀的人較多，但現場很少有人敢上前施救」，他趕緊召集了五、六個人，有路過的人，也有當地的村民，大家一起來到大客車邊施救，用手一起掰開車皮，救出車尾的一名男子。

隨後，他又救了大客車上一名臉部受傷較重的婦女，這時剛好又來了一輛救護車，拉了兩名傷者離開。後來，又去車前部救了多名傷情較重的人。大約忙了20多分鐘，不知不覺中，手都被鐵皮畫傷了。看到車上的傷者基本上都救下來了，其他傷情太重失去意識或已無生命體徵的乘客，他們無能為力，這時交警、消防員等各路力量都來到了現場，他們才撤下。

重型半掛罐車因超速與重心不穩，向路中央側翻，並與對向行駛的大客車發生碰撞。（視頻...
重型半掛罐車因超速與重心不穩，向路中央側翻，並與對向行駛的大客車發生碰撞。（視頻截圖）

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