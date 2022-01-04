18歲打假人 800官司賺逾10萬元 被疑敲詐遭偵查

職業打假人陳之強。（取材自新黃河）

廣東省湛江市徐聞縣年滿18歲青年陳之強，被稱年紀最小的「職業打假人 」，去年一打了800多場官司，獲利十幾萬元人民幣。但受理案件的法院懷疑他涉嫌敲詐勒索而移送公安 機關，目前公安已立案偵查。

濟南日報報導，2003年出生的陳之強出生在一般家庭，家中還有尚未成年的弟妹，他高中還沒畢業就為生計發愁，最終發現了打假維權作為掙錢的門路。

陳之強說，「前幾年就對這行業有所關注，因為很多商家謀求暴利，或多或少都會存在問題。我搜集了一些相關案例和資料，學習跟法律訴訟有關的知識，然後就等著成年以後，成為一名職業打假人。」

他第一次打假是因在當地一間小超市買到一件過期食品，於是向法院提起訴訟，經法院調解後獲賠500元。初戰告捷後的他開始更頻繁地打假。

為提高打假效率，他瞄準了幾大電商 平台，發現很多電商平台的店鋪存在大量的灰色地帶，包括假貨、虛假宣傳、缺少產品合格證、進口產品沒有質檢報告等等。陳之強發現後購買產品，並聯繫商家要求退賠，在遭拒後向法院提訴，並向工商執法部門投訴，最終在法院調解下獲賠。

陳之強最高的一筆打假獲利有達5000元，目前靠著職業打假，每個月有過萬元的收入。

在他的800多場打假官司，大部分被法院駁回，指其購買是出於「買假索賠」的牟利行為。但有300多場官司因獲對方和解而獲賠。

至2021年12月27日，陳志強的一宗起訴案被法院駁回，並被認為濫用訴訟，將法院作為索賠牟利平台，而被移送公安機關偵查。

不過，陳之強表示，至今未收到任何通知，他說如果這次能安全度過，「可能以後都不會幹職業打假人了，可能會考 個律師資格證，想從事律師這一行。」