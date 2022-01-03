我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

姊夫餵「百草枯」…18歲女須換肺 費用百萬盼公眾幫助

中國新聞組／北京3日電
女孩因為喝下百草枯中毒送醫。(取材自山東商報)
女孩因為喝下百草枯中毒送醫。(取材自山東商報)

河北邢台18歲馬姓少女萌萌日前被姊夫投毒百草枯，肺部受損嚴重。家屬稱萌萌病情嚴重，現在還在昏迷狀態，需要肺移植，移植費用預計需要100萬，「希望能獲得公眾幫助」。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，警方去年12月29日通報稱，萌萌的姊夫陳男因自感家庭經濟條件差，岳父一家人「瞧不起自己」，遂生報復念頭，於2021年12月5日晚將家中剩餘的除草劑用水稀釋後，分兩次讓萌萌服用，造成中毒。陳男於12月28日因涉嫌故意殺人罪被逮捕。

報導指出，萌萌的姊姊曾表示，去年12月5日當天，因為自己家中有事，她讓萌萌去家中幫忙看孩子。「我老公用預防感冒的理由，讓俺妹喝的是『感冒沖劑』，一次性紙杯喝了一杯，停了一會，又喝了一小杯，喝了這兩次之後，（俺妹）直接吐了，老公在那瞪著眼讓俺妹喝，說一會就好了，俺妹說特別難喝，他說一會就好了，喝吧。」次日，萌萌因身體不適、上吐下瀉被送醫。輾轉多院後被查出是百草枯中毒。

女孩的嘴唇舌頭呈血紅色。(視頻截圖)
女孩的嘴唇舌頭呈血紅色。(視頻截圖)

對於「陳某自感家庭經濟條件差，其岳父一家人瞧不起自己因而產生報復念頭」的說法，萌萌的家屬表示，「他岳父家庭條件也不好，沒有看不起他。」

萌萌的親友此前在籌款平台發起30萬元的籌款，目前暫未籌齊。萌萌的父母在籌款頁面中介紹，萌萌今年18歲，是當地一中學的高三學生。去年12月6日凌晨，因突發劇烈腹痛和喉嚨灼燒痛，被送往鄉衛生院救治，因病情危重轉至河北省人民醫院搶救。檢查結果顯示，萌萌是百草枯中毒。河北省人民醫院診斷證明書顯示，萌萌在12月18日入院，診斷為急性農藥中毒（百草枯）、肺間質纖維化、I型呼吸衰竭等。

上一則

港新增26確診 望月樓群組已5人感染 數十食客仍失聯

下一則

前外交部長李肇星駐B站 網友「膜拜」：最厲害UP主

延伸閱讀

中華孔教學校謝師宴 表彰優秀教師

中華孔教學校謝師宴 表彰優秀教師
世界整點快訊╱一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內

世界整點快訊╱一氧化碳中毒奪命 明州1家7口陳屍屋內
洛市議員梁家訓籌款餐會 備戰市長大選

洛市議員梁家訓籌款餐會 備戰市長大選
洛市華裔市議員舉行籌款餐會 備戰2022市長大選

洛市華裔市議員舉行籌款餐會 備戰2022市長大選

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部