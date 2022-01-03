姊夫餵「百草枯」…18歲女須換肺 費用百萬盼公眾幫助

女孩因為喝下百草枯中毒送醫。(取材自山東商報)

河北邢台18歲馬姓少女萌萌日前被姊夫投毒百草枯，肺部受損嚴重。家屬稱萌萌病情嚴重，現在還在昏迷狀態，需要肺移植，移植費用預計需要100萬，「希望能獲得公眾幫助」。

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澎湃新聞報導，警方去年12月29日通報稱，萌萌的姊夫陳男因自感家庭經濟條件差，岳父一家人「瞧不起自己」，遂生報復念頭，於2021年12月5日晚將家中剩餘的除草劑用水稀釋後，分兩次讓萌萌服用，造成中毒。陳男於12月28日因涉嫌故意殺人罪被逮捕。

報導指出，萌萌的姊姊曾表示，去年12月5日當天，因為自己家中有事，她讓萌萌去家中幫忙看孩子。「我老公用預防感冒的理由，讓俺妹喝的是『感冒沖劑』，一次性紙杯喝了一杯，停了一會，又喝了一小杯，喝了這兩次之後，（俺妹）直接吐了，老公在那瞪著眼讓俺妹喝，說一會就好了，俺妹說特別難喝，他說一會就好了，喝吧。」次日，萌萌因身體不適、上吐下瀉被送醫。輾轉多院後被查出是百草枯中毒。

女孩的嘴唇舌頭呈血紅色。(視頻截圖)

對於「陳某自感家庭經濟條件差，其岳父一家人瞧不起自己因而產生報復念頭」的說法，萌萌的家屬表示，「他岳父家庭條件也不好，沒有看不起他。」

萌萌的親友此前在籌款平台發起30萬元的籌款，目前暫未籌齊。萌萌的父母在籌款頁面中介紹，萌萌今年18歲，是當地一中學的高三學生。去年12月6日凌晨，因突發劇烈腹痛和喉嚨灼燒痛，被送往鄉衛生院救治，因病情危重轉至河北省人民醫院搶救。檢查結果顯示，萌萌是百草枯中毒。河北省人民醫院診斷證明書顯示，萌萌在12月18日入院，診斷為急性農藥中毒（百草枯）、肺間質纖維化、I型呼吸衰竭等。