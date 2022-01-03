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西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

洛陽染疫者跨區參加200人婚宴 市府究責

中國新聞組／北京3日電
洛陽市新安縣發現2名核酸檢測陽性病例，經覆核和專家研判，判定2名均為無症狀感染者。（新華社）
洛陽市新安縣發現2名核酸檢測陽性病例，經覆核和專家研判，判定2名均為無症狀感染者。（新華社）

河南洛陽新安縣疫情蠢動，新年度洛陽市疫情防控首場新聞發布會公布發現8名本土確診，經該市防控指揮部同意，新安縣調整兩地為中風險等級地區；此外，新安縣一新冠肺炎陽性病例曾於去年12月24日至25日在南陽市南召縣石門鄉岳溝村參加婚禮並在當地景區住宿。初步調查發現，共218人參加婚禮，婚宴承辦方未按要求報備，當局對婚宴聚集活動管控不到位，已被問責。

環球網報導，上述確診病例跨市參加婚禮事件，南召縣、臥龍區被指未嚴格落實市疫情防控指揮部印發的「關於進一步規範全市紅白喜事宴會聚會的通知」，婚宴承辦方未按要求報備，屬地管控不到位，現對南召縣、臥龍區進行全市通報批評，對相關單位及人員予以追責問責。凡再發生類似問題，市疫情防控指揮部將從嚴從重處理。

另據央視報導，河南禹州2日通報發現2例無症狀感染者，並公布主要活動軌跡。該2名無症狀感染者，主要從事門衛、保潔等工作，近14日內均無外出旅居史，目前已轉送至新冠肺炎定點醫院救治。

在出現2名無症狀感染者後，禹州市立即發布疫情防控措施，即日起全市停課、停運、只進不出、勸返等緊急措施。全市商場超市、農貿市場、賓館酒店、沿街門店、醫療機構等公共場所，嚴格執行「掃碼測溫、佩戴口罩、核驗通行」措施。商場超市暫停除「保障日常生活物資供應之外」的一切經營活動。

此外，旅遊景點也暫停開放，KTV、棋牌室、網吧、洗浴中心等密閉式娛樂休閒場所暫停營業，餐飲機構暫停堂食，夜市攤點也暫停經營。

由於防疫措施發布太突然，造成許多當地民眾生活不便，很多人憂心步西安封城後「買菜難」的後塵，網路上出現當地居民質疑防疫過當的聲浪。

疫情 河南 防疫

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