寧波疫情告急 紡織廠群聚2天爆10確診

寧波北崙區的申洲公司傳出群聚感染。(取材自微信)

西安本輪疫情 膠著，浙江寧波也拉警報。寧波市北崙區2天內累計報告本土確診病例10例，疫情集中在北崙區申洲公司。北崙疫情除首發病例為因其他疾病擬住院發現外，其餘病例均為封控區內主動篩查發現。

健康時報報導，浙江新冠疫情防控新聞發布會2日提到，本輪疫情高度集中在寧波北崙區申洲公司，全省其他區域暫未發現陽性感染者。

寧波本輪疫情確診病例毒株基因組測序結果，為Delta病株進化分支。經比對分析，該病毒病株與鎮海區、上虞區疫情的進化分支不一致，排除來自上述地區的嫌疑，與近期越南 發現的病例基因相似。

寧波申洲國際集團是全鏈條紡織服裝企業，承接世界主要品牌的服裝生產。申洲針織掌門人馬建榮家族財富達到700億，在2020胡潤百富榜排名第50位。

申洲國際在越南西寧省建有面料基地，並在中國中部的安慶市、越南的胡志明市及西寧省和柬埔寨金邊市設有製衣工廠。

報導指出，申洲微信 號去年12月14日就曾發布員工提醒，不隨意外出、不相互串門。員工盡量在廠區、宿舍兩點一線活動。並提到員工不要輕易出市、出省，2022年春運，公司將統一安排車輛接送員工返鄉。

目前，浙江全省現已劃定中風險區域2個，即北崙區新街道沿海村、申洲公司三部廠區及宿舍區，無高風險區域。相關涉疫場所均已進行分類管控和環境消毒等工作。