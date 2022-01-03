三隻松鼠再惹議 3年前海報用「紅領巾」營銷

海報中，少先隊員佩戴紅領巾，手裡捧著「5年防騙，3年補腦」的零食大禮包。（取材自紅星新聞）

中國「國民零食第一股」三隻松鼠早前因海報模特「瞇瞇眼」妝容被罵上熱搜之後，近日又被網友扒出一系列三年前發布的「331補腦節」廣告圖，並被質疑廣告涉嫌違法。輿論發效後，三隻松鼠在微博 上發致歉信，稱對此「向消費者和社會各界表達最誠摯的歉意」，並表示開展自查自糾。

紅星新聞報導，在印有「三隻松鼠331補腦節」的海報中，少先隊員佩戴紅領巾，手裡捧著「5年防騙，3年補腦」的零食大禮包。兩張海報中還分別以繁體字印有「爭取腦力大飛躍，要把防騙記心中」、「改革春風吹滿地，多吃五三沒毛病」等字句。

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伴隨著網絡文化流行，95後喜歡互開玩笑稱彼此「腦子不夠」。2019年愚人節前夕，三隻松鼠與網易新聞就根據這個哽推出「331補腦節」微博話題，上線僅1天就達到3000萬閱讀量；雙方又開出一張「補腦良方」——三隻松鼠堅果急救包，以戳中無數95後考試回憶的「五年高考 三年模擬」趣味產品包裝，積極宣傳。

不過網友指出，按照規定，不能把少先隊的相關信息用於廣告，並張貼一張規定：「中國少年先鋒隊隊旗、隊徽和紅領巾、隊幹部標誌及其圖案不得用於商標、商業廣告以及商業活動。」對此，有律師也表示：「三隻松鼠利用少先隊員及其佩戴的紅領巾做營銷海報，很明顯違反了該規定。」還有律師說，三隻松鼠以和中小學生有關的物品做廣告，可能面臨10至20萬元（人民幣，下同，約1.5萬至3萬美元）的罰款。

三隻松鼠於2012年成立於安徽省蕪湖市成立，在互聯網營銷下火速成為堅果行業的「網絡爆款」。 2019年7月，三隻松鼠在深交所創業板上市，成為「國民零食第一股」。但三隻松鼠最近在營銷之路上屢次「翻車」，還多次被曝出食品安全等問題。

三隻松鼠近期尋求轉型，通過布局線下市場擺脫對電商 渠道的過度依賴，但線下拓展並不順利。2021半年報顯示，三隻松鼠聯盟小店新開191家，關閉122家。