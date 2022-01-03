公司涉嫌違法 林瑞陽夫婦微博、抖音被禁言

張庭和林瑞陽情牽20多年。（本報資料照片）

張庭與林瑞陽被爆經營的微商公司涉嫌違法，網友近日發現張庭與林瑞陽的兩人各自的微博 帳號，已被官方禁言，所以他們已不能在微博貼文、上傳影片。另外張庭的抖音 帳號也是同樣的狀況，要等到1月16日才會解封。

噓！星聞綜合報導，林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，日前遭中國監管部門調查。近日兩人的微博顯示，用戶因違反法律法規而被禁言。張庭的抖音帳號也因不符合社區規範，被禁止發布作品。

林瑞陽及張庭夫婦創立的達爾威公司，去年12月底遭中國河北石家莊市的監管部門調查，官方證實達爾威當年6月因「涉嫌傳銷」被立案調查。 林瑞陽微博被禁言。 （取材自微博）

他們兩人在社群 平台微博上的帳號最近一則貼文，是去年12月29日轉發他們達爾威官方微博發布的聲明，指公司一直合法經營，依法納稅，會配合相關部門調查，此後微博沒有再更新。

據報導，兩人的微博帳號現在已被禁言，置頂的訊息寫著「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。張庭的抖音帳號也被禁止發布作品，違規處罰說明顯示，原因是「不符合社區規範」，將於2022年1月16日解封。

之前多名被內中國監管部門調查的明星網紅，他們的社群平台帳號也被禁言，如因逃漏稅遭中國官方罰款的電商主播薇婭，她的微博、抖音兩大社群平台帳號已遭關閉。

關注演藝圈的微博帳號「傳媒一班」稱，以往社群平台被禁言的明星網紅，都涉嫌違法，輕則全網消失，重則進了監獄。這次林瑞陽夫婦的社群平台被禁言，釋放出來的信號，是「他們確實出事了」。