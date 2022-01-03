我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

西安封城12天：社會面清零 是防疫妙計？數字作弊？

平均7天確診飆破40萬 佛奇轉彎：5天隔離 檢陰才解隔

公司涉嫌違法 林瑞陽夫婦微博、抖音被禁言

中國新聞組／北京3日電
張庭和林瑞陽情牽20多年。（本報資料照片）
張庭和林瑞陽情牽20多年。（本報資料照片）

張庭與林瑞陽被爆經營的微商公司涉嫌違法，網友近日發現張庭與林瑞陽的兩人各自的微博帳號，已被官方禁言，所以他們已不能在微博貼文、上傳影片。另外張庭的抖音帳號也是同樣的狀況，要等到1月16日才會解封。

噓！星聞綜合報導，林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，日前遭中國監管部門調查。近日兩人的微博顯示，用戶因違反法律法規而被禁言。張庭的抖音帳號也因不符合社區規範，被禁止發布作品。

林瑞陽及張庭夫婦創立的達爾威公司，去年12月底遭中國河北石家莊市的監管部門調查，官方證實達爾威當年6月因「涉嫌傳銷」被立案調查。

林瑞陽微博被禁言。 （取材自微博）
林瑞陽微博被禁言。 （取材自微博）

他們兩人在社群平台微博上的帳號最近一則貼文，是去年12月29日轉發他們達爾威官方微博發布的聲明，指公司一直合法經營，依法納稅，會配合相關部門調查，此後微博沒有再更新。

據報導，兩人的微博帳號現在已被禁言，置頂的訊息寫著「因違反相關法律法規，該用戶目前處於禁言狀態」。張庭的抖音帳號也被禁止發布作品，違規處罰說明顯示，原因是「不符合社區規範」，將於2022年1月16日解封。

之前多名被內中國監管部門調查的明星網紅，他們的社群平台帳號也被禁言，如因逃漏稅遭中國官方罰款的電商主播薇婭，她的微博、抖音兩大社群平台帳號已遭關閉。

關注演藝圈的微博帳號「傳媒一班」稱，以往社群平台被禁言的明星網紅，都涉嫌違法，輕則全網消失，重則進了監獄。這次林瑞陽夫婦的社群平台被禁言，釋放出來的信號，是「他們確實出事了」。

張庭微博被禁言。 （取材自微博）
張庭微博被禁言。 （取材自微博）

微博 社群 抖音

上一則

新年第1天氣氛好 中印邊境兵互相交換糖果

下一則

香港「疫苗氣泡」擬擴展至學校、安老院

延伸閱讀

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？

遭凍產公司近況曝光 張庭、林瑞陽教會我們的事？
公司涉嫌違法 張庭與林瑞陽微博、抖音帳號被禁言

公司涉嫌違法 張庭與林瑞陽微博、抖音帳號被禁言
林瑞陽、張庭傳銷案 代言明星陶虹、林志玲跟著倒楣？

林瑞陽、張庭傳銷案 代言明星陶虹、林志玲跟著倒楣？
林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣

林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
為徹底阻斷疫情傳播，陜西省人民醫院日前派出20名醫護人員，深入農村直接上門為民眾進行核酸檢測。取自新華網

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

2021-12-31 14:01
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警

紐約新市長亞當斯 上任首日搭地鐵遇鬥毆 自己打電話報警
迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花

迎虎年 民俗專家曝2生肖當心、3生肖旺防爛桃花
別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度

別再看確診數？佛奇：住院率更能表明Omicron嚴重程度
學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結

學者：全球廉價機票時代 恐在2022年終結
Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部

Omicron較不致命關鍵？研究：易感染喉嚨而非肺部