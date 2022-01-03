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7部委聯合發禁令 禁明星代言金融產品

中國新聞組／北京3日電
汪涵代言的「愛錢進」爆雷，大量投資者血本無歸。(取材自微博)
汪涵代言的「愛錢進」爆雷，大量投資者血本無歸。(取材自微博)

金融產品「代言翻車」屢見不鮮，中國七部門起草金融產品網銷管理辦法，斷開貸款與資管產品鏈接、明星代言、不正當競爭成為關鍵詞。日前，人行等七部門發布「金融產品網絡營銷管理辦法（徵求意見稿）」，禁止演藝明星代言金融產品，並強調參與金融產品直播人員要具備相關金融從業資歷。

南方都市報報導，2015年至今，至少有30多位明星以首席體驗官、形象代言人或入股的方式宣傳金融產品，例如汪涵代言的「愛錢進」、杜海濤代言的「網利寶」、胡軍代言的「悟空理財」、黃曉明代言的「東虹橋」、唐嫣、李湘、瞿穎等代言的「e租寶」等等。其中，據說逾30萬人因為相信汪涵進而被騙，血本無歸的投資者被迫走上街頭。

據了解，在明星光環的影響下，普通民眾易失警惕陷入超前消費的「陷阱」；部分追星粉絲也容易被不法分子利用，導致非法集資。以汪涵代言的「愛錢進」為例，以去年7月，金融平台「愛錢進」產品到期無法兌現，涉及32萬投資人、近80億元人民幣(約12.5億美元)。

該公司隨後被立案偵查，此事也將「愛錢進」代言人、湖南衛視知名主持人汪涵捲入輿論風暴，眾多網友衝進汪涵的微博評論區裡，向汪涵喊話還錢，把「汪涵被催債」頂上熱搜，多名投資者也拉橫幅要求「汪涵退還代言費」。

招聯金融首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼表示，此次「金融產品網絡營銷管理辦法」對金融產品網絡營銷行為進行非常全面和嚴格的規範，但規範的同時，繼續允許第三方互聯網平台在法律法規和金融管理部門許可範圍內進行銷售。事實上，近兩年來在加強平台經濟監管、反壟斷和反資本無序擴張的背景之下，金融管理部門出台相關的制度辦法已經對金融產品網絡銷售行為進行了一些規範。

網上有一張疑似受害者集體拉橫幅的照片被廣為流傳，上面寫著「汪涵請出來，還我血汗錢...
網上有一張疑似受害者集體拉橫幅的照片被廣為流傳，上面寫著「汪涵請出來，還我血汗錢」。(取材自微博)

投資 貸款 風暴

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