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出軌不能離婚？ 律師：可以明目張膽地出軌？ 荒謬

中國新聞組／北京3日電
山東省高級人民法院一篇題為「不能僅以『出軌』為理由，請求離婚」的文章，引起媒體批評。(取材自江都在線)
山東省高級人民法院一篇題為「不能僅以『出軌』為理由，請求離婚」的文章，引起媒體批評。(取材自江都在線)

山東省高級人民法院一篇題為「不能僅以『出軌』為理由，請求離婚」的文章，除引來網友眾怒、媒體批評，專家們和律師們都看不下去了稱，離婚自由是一項基本權利，當然可以僅以「出軌」為由請求離婚；若「出軌」導致「夫妻感情確已破裂」也能判決離婚，該文內容「不嚴謹又荒謬」。

綜合澎湃新聞、中國新聞網報導，長期研究婚姻家事法律的中國政法大學人權研究院教授夏吟蘭表示，婚姻自由是中國現行婚姻法律的一項基本精神和原則，「夫妻任何一方認為夫妻感情破裂的，都可以依法提起訴訟，請求離婚，法院都應當受理，法律明確規定的例外情形除外。」導致感情破裂的原因可以是一方出軌、性格不合等等。

廣東省法學會婚姻家庭法學研究會副會長游植龍說，中國司法精神體現的是既「保障離婚自由」，又「防止輕率離婚」。但夫妻感情是否確已破裂，是法院判決准予離婚的核心標準。「如果出軌行為確實導致了夫妻雙方感情破裂，那麼，法院應當准予離婚」，相反，如果有出軌情形，但是夫妻尚有感情，還有和好可能的，離婚請求一般不會得到支持。

至於如何判斷夫妻感情是否確已破裂，北京天馳君泰律師事務所高級合夥人楊曉林表示，應當從婚姻基礎、婚後感情、離婚原因、夫妻關係的現狀和有無和好的可能等方面綜合分析，謹慎區分「婚姻危機」和「婚姻死亡」，「不能僅以『出軌』二字就草率定義。」

北京德翔律師事務所主任安翔表示，山東高法該文章表述不太嚴謹。「嚴謹來講，有配偶者與他人同居屬於嚴重的出軌行為，是法定的離婚條件和損害賠償條件，但僅有一般出軌行為也並非不能起訴要求離婚，法院也並不必然駁回離婚請求，而是要結合案情，綜合判斷是否達到感情破裂的程度。」

資深婚姻律師信金國曾於此文先前在網絡上流傳時在微博發文駁斥稱，如果按照該作者的說法，配偶不能僅以「出軌」為由要求離婚，「仔細想想，那另一方就可以明目張膽地出軌，這不是欺負人嗎？對方都出軌了還不能要求離婚？可見這種說法多麼荒謬。」

北京 微博

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