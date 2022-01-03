出軌不能離婚？ 律師：可以明目張膽地出軌？ 荒謬

山東省高級人民法院一篇題為「不能僅以『出軌』為理由，請求離婚」的文章，引起媒體批評。(取材自江都在線)

山東省高級人民法院一篇題為「不能僅以『出軌』為理由，請求離婚」的文章，除引來網友眾怒、媒體批評，專家們和律師們都看不下去了稱，離婚自由是一項基本權利，當然可以僅以「出軌」為由請求離婚；若「出軌」導致「夫妻感情確已破裂」也能判決離婚，該文內容「不嚴謹又荒謬」。

綜合澎湃新聞、中國新聞網報導，長期研究婚姻家事法律的中國政法大學人權研究院教授夏吟蘭表示，婚姻自由是中國現行婚姻法律的一項基本精神和原則，「夫妻任何一方認為夫妻感情破裂的，都可以依法提起訴訟，請求離婚，法院都應當受理，法律明確規定的例外情形除外。」導致感情破裂的原因可以是一方出軌、性格不合等等。

廣東省法學會婚姻家庭法學研究會副會長游植龍說，中國司法精神體現的是既「保障離婚自由」，又「防止輕率離婚」。但夫妻感情是否確已破裂，是法院判決准予離婚的核心標準。「如果出軌行為確實導致了夫妻雙方感情破裂，那麼，法院應當准予離婚」，相反，如果有出軌情形，但是夫妻尚有感情，還有和好可能的，離婚請求一般不會得到支持。

至於如何判斷夫妻感情是否確已破裂，北京 天馳君泰律師事務所高級合夥人楊曉林表示，應當從婚姻基礎、婚後感情、離婚原因、夫妻關係的現狀和有無和好的可能等方面綜合分析，謹慎區分「婚姻危機」和「婚姻死亡」，「不能僅以『出軌』二字就草率定義。」

北京德翔律師事務所主任安翔表示，山東高法該文章表述不太嚴謹。「嚴謹來講，有配偶者與他人同居屬於嚴重的出軌行為，是法定的離婚條件和損害賠償條件，但僅有一般出軌行為也並非不能起訴要求離婚，法院也並不必然駁回離婚請求，而是要結合案情，綜合判斷是否達到感情破裂的程度。」

資深婚姻律師信金國曾於此文先前在網絡上流傳時在微博 發文駁斥稱，如果按照該作者的說法，配偶不能僅以「出軌」為由要求離婚，「仔細想想，那另一方就可以明目張膽地出軌，這不是欺負人嗎？對方都出軌了還不能要求離婚？可見這種說法多麼荒謬。」