酒醉女有性暗示？吉林2大男生仍判刑輪姦

被害女孩酒後被輪姦，圖為示意圖與本文無關。（取材自pixabay）

吉林省延吉市2020年發生一起強姦案，兩名嫌犯與被害女孩均為「00後」大學生。據判決書，兩名男學生趁著女同學酒醉，竟把她帶到賓館性侵 ，最後，女孩因食物返阻窒息身亡。

九派新聞報導，2020年12月，嫌犯趙南植與金宗信以及另外兩個室友在一個醬湯館喝酒，被害人金仙花（化名）在微信 上說自己也饞酒，便也過來。趙南植說，「她喝的白酒，幾乎都是一口乾」，金仙花其間把腿放在了他的大腿上。一小時後，金仙花因喝多開始嘔吐、失去意識，幾個男生將她抬到附近的一家賓館。

趙南植讓另外兩名室友先走，自己則和金宗信脫掉了金仙花的胸罩和內褲。趁金仙花熟睡，兩人先後強姦她。趙南植將強姦過程錄成了視頻發給了室友。

隨後，三人在床上睡著直到上午，趙南植、金宗信離開賓館。賓館工作人員發現金仙花無反應，於是報警。公安 民警與法醫確認金仙花死亡。

民警發現，金仙花經常在微信給趙南植發女性裸照，說自己經常喝酒，並稱，「看裸照有什麼意思？請我喝酒，喝盡興了還能亂性」。趙南植當即表示下次喝酒帶上金仙花，金仙花表示同意。案發前一日晚，金仙花說，你吊起了我喝酒的欲望，趙南植則回覆，「你來不合適，都是男的」。凌晨兩點，金仙花問「你想讓我過去嗎？」並向趙南植索要了車費。

法庭上，趙南植的辯護人認為，金仙花常在微信中發裸體女生照片且屢屢性暗示，因此，所發生的性關係並未違背金仙花意志。

法院認為，曖昧暗示不足以推測被害女孩允諾發生性關係，決定依強姦罪，且有輪姦情節，判處趙南植有期徒刑12年。金宗信有期徒刑8年。