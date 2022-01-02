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博主臥底揭代孕亂象…68萬能買清華美女碩士卵子

中國新聞組／北京2日電
視頻中曝光稱，提供卵子的女孩被稱為「卵妹」，依據「卵妹」的學歷和样貌等級，卵子可以從3.5萬開價到十幾萬，甚至價格開到68萬，「連清華的美女碩士都能找到」。（視頻截圖）
視頻中曝光稱，提供卵子的女孩被稱為「卵妹」，依據「卵妹」的學歷和样貌等級，卵子可以從3.5萬開價到十幾萬，甚至價格開到68萬，「連清華的美女碩士都能找到」。（視頻截圖）

中國違法代孕產業行之有年，亂象層出不窮。日前一位網路博主臥底調查廣州違法代孕亂象，視頻一出立刻引發關注，話題衝上微博熱搜。

來源：YouTube

每日經濟新聞報導，該視頻介紹，目前廣州約有400多家代孕機構，小機構和個體戶占到了9成。其中，一年能拿下100個訂單的屬於廣州前十的代孕機構。

視頻稱，提供卵子的女孩被稱為「卵妹」，依據「卵妹」的學歷和樣貌等級，卵子可以從3.5萬（人民幣，下同，約）開價到十幾萬，甚至價格開到68萬（約10萬美元），「連清華的美女碩士都能找到」，其中50%到80%的錢都會被中介拿走。

視頻還曝光了代孕圈的不少內幕，報價85萬（約13萬美元）可以包生男孩，三胞胎和同母異父雙胞胎都可以訂製。

視頻中，一名曾在廣州某家代孕公司工作的員工稱，此前的代孕公司被媒體曝光後，他們將其註銷後又換了一個公司名字重新開展業務，且今年生意更好。因為在疫情前，許多有需求的人會選擇在國外代孕，理由是國外代孕合法且價格便宜。但疫情後，這些訂單大部分湧向了廣州。

該名員工透露，目前廣州約有400多家代孕機構，其中小機構和個體戶占到了9成。經博主粗略估算，假設廣州前十都拿到了200單，剩下的380家機構都拿50單，一共則有2萬1000單，「也就是說每年在廣州代孕出生的小孩就有2萬1000個」。

知情人說，去年11月身邊有朋友通過代孕機構成功下單，對方曾在推薦卵子和代孕媽媽時表示，目前訂單量大，如果不早下單可能將挑不到好的，「當時對方還說，他們今年已經完成了近100單」。

視頻曝光後，廣州衛健委相關單位已介入調查，且對於代孕機構，衛健委持嚴打的態度，能做的就是罰款或吊銷相關人員醫療資格證。

有律師表示，代孕產業相對於其他行業處於法律邊緣，且行業面對的客戶有強烈的需求，「依據目前的法律條文，只能對正規的醫生和醫療機構進行管理。而對於相關中介則沒有執法依據，只有規範效力」。而且違法成本過低，是代孕現象屢禁不止的原因之一。

網友臥底揭露違法代孕亂象。（視頻截圖）
網友臥底揭露違法代孕亂象。（視頻截圖）

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