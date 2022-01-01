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賣淫團伙講紀律？ 規定加盟賣淫女「不准敲詐嫖客」

中國新聞組╱北京2日電
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）
警方查獲賣淫女與嫖客。（取材自棗莊網警巡查執法）

他們大多是「80後」、「90後」，竟利用電腦幹起了網路賣淫的非法勾當。江蘇常州警方2010年就破獲了該市歷史上首例利用網路組織賣淫新型案件。賣淫團伙依靠嚴密的組織機構和不准敲詐客人等「規章制度」管理，不到半年，保守估計在各地組織賣淫近千次，涉案人數逾千人之多。

令人驚訝的是，該團伙中十幾名成員中，大部分是涉世未深的小年輕，其中賣淫女平均年齡才20歲，最小的僅16歲。

陝西法制網報導，團伙組織除了採「三級制」、「掛靠制」之外，為了控制這些賣淫女，也保證自己的收入，團伙頭目還專門制定了相應的嚴格規章制度。賣淫女「加盟」必須遵守三條：「要在我這上班，不許留客人電話；服務態度必須要好，(因為)拿客人的錢；第三，不准敲詐客人。」

2010年7月底，常州市鐘樓公安分局五星派出所民警發現一名外地籍22歲可疑女子攜帶許多避孕套，帶回盤查後確認她是賣淫女，在常州的開房紀錄相當多，而且是和不同的男性，但她的手機上找不到任何與疑似嫖客的人聯繫的痕跡。據被抓獲的賣淫女伍某交代，交易都是由他們的「老闆」來指派。

據報導，警方調查，這個賣淫團伙的組織者是將賣淫女的所有身分信息發到常州一知名網站，打著所謂的「兼職」旗號，通過網路發布所謂的「夜間兼職」、「暑假兼職女」等「性息」吸引嫖客。這些賣淫信息有幾十個網路聊天號。偵查人員以「嫖客」身分加了對方網路聊天號，經過五天守候，這些聊天號號碼終於上線，清查幾十個網路聊天號IP地址部在宜興。

報導指出，警方表示，「這是異地遙控，案件組織者在宜興通過網路和電話遙控指揮。」警方同步抓捕，在無錫的一個出租屋裡抓獲了兩個主要組織者，還有手底下幾個負責網路聊天號聊天的「操盤手」。在常州，警方化裝成嫖客也抓獲了2名賣淫女。

在這幾個賣淫女中，年齡最小的竟然只有16歲。警方介紹，在已知的6名賣淫女中(其中4人已落網)，平均每人每天接客一次以上。至少有40名嫖客的身分已經被確認。

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