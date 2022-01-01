「洪荒少女」傅園慧整牙變化大 網驚艷：神似劉詩詩

仰泳選手傅園慧在巴西里約奧運上因為一句「我已經使出了洪荒之力」暴紅。（取材自央視）

2016年在巴西里約奧運 因一句「我已經用了洪荒之力了」而暴紅的中國女泳將傅園慧，近來她接受矯正牙齒手術，療程結束後讓外界相當驚訝，甚至還有網友以「神似女星劉詩詩 」來形容。

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過去傅園慧的門牙突出，呈現「外八型」，下顎則是相當方正，搭配上她純真的言語與誇張的表情，看起來相當討喜，甚至一度成為調侃焦點。

從傅園慧近來曝光的照片中，只見照片中她臉型已變成瓜子臉，微笑時露出一整排整齊的牙齒，彷彿是另一個人，顏值改變後還彷彿感受得到她身上散發的氣質，網友們看了忍不住驚呼：「有點像劉詩詩」、「好漂亮啊」。

網易報導，在娛樂圈不少女星因為整容而備受爭議，還有不少女星沒整，因變化太大而備受爭議，也被網友認為是整了卻不承認；Anglebaby可以說是代表人物，每當提及整容的女星，她就無辜躺槍。

因為容貌相差太大，baby一直被大家認為了整容了，才有如今的美貌。baby回應表示，那個時期的她正在戴牙套。為了力證自己沒有整容，她還去到專門的檢測 機構證明自己沒有在臉上動過刀子。網友們仍然是不相信，直到看到了泳將傅園慧在整牙後的容貌變化後，網友表示之前冤枉baby了，也表示自己錯了。