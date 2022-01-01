網紅白放咬過的起司 餐廳消毒循環再用 「因粉絲好奇」

網紅白冰用餐時，將餐廳起司啃了一大塊。（取材自微博）

擁2000萬粉絲的人氣美食 博主白冰日前探店咬過的「起司輪」，仍在繼續拌麵使用，給其他客人接著用？一名上海的顧客日前在小紅書發帖表示，自己在去義大利 餐廳吃「起司車輪松露義大利麵」時，看到起司輪有一個缺口。後來發現，這個缺口是白冰咬的。

影音來源：YouTube

事件發酵後，有網友在白冰抖音 評論區表示，白冰直播時透露已經為那個起司車輪付過錢。

綜合白鹿視頻及新民晚報報導，這名上海顧客投訴稱，當上菜時，發現自己的起司輪有一個缺口，且起司輪的花紋和缺口與白冰那個「一模一樣」；商家當時回應，這個起司本來不準備用，但「很多粉絲表示很好奇」，於是將缺口部分附近的起司切除了一部分，用酒精點火消毒鍋然後用的。

涉事餐廳負責人陳女士稱，視頻拍攝結束第一時間交代了把起司更換掉，但後廚員工覺得食材剛開始使用換掉浪費，切掉了缺口部分並消毒處理繼續使用。此外，她暫時不清楚白冰是否付過錢。徐匯區市場監督管理局表示，已對該事件進行立案調查。

涉事餐廳已在大眾點評上道歉，表示已將起司輪銷毀，目前關門整頓，並稱已經得到顧客的諒解。

據悉，白冰近日在抖音上發布了一條探店視頻。視頻中，他前往一家上海義大利餐廳，點了一道要價人民幣298元（約47美元）的「起司車輪松露義大利麵」； 這道菜需要現場製作，用火點燃起司輪，並將義大利麵放入攪拌。

服務員離開後，白冰表示，這個起司輪聞起來很香，然後在助理的「攛掇」下咬了一口，隨後又因太膩將起司吐在起司輪一旁。此時，一位服務員過來，發現起司輪缺口後與白冰確認是否是他咬的，然後對前台表示：「把Pos機拿過來」，暗示白冰需要為該起司輪付費。