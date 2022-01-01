我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

港警揚言 不排除「立場新聞」還有更多人會被捕

網紅白放咬過的起司 餐廳消毒循環再用 「因粉絲好奇」

中國新聞組╱上海1日電
網紅白冰用餐時，將餐廳起司啃了一大塊。（取材自微博）
網紅白冰用餐時，將餐廳起司啃了一大塊。（取材自微博）

擁2000萬粉絲的人氣美食博主白冰日前探店咬過的「起司輪」，仍在繼續拌麵使用，給其他客人接著用？一名上海的顧客日前在小紅書發帖表示，自己在去義大利餐廳吃「起司車輪松露義大利麵」時，看到起司輪有一個缺口。後來發現，這個缺口是白冰咬的。

影音來源：YouTube

事件發酵後，有網友在白冰抖音評論區表示，白冰直播時透露已經為那個起司車輪付過錢。

綜合白鹿視頻及新民晚報報導，這名上海顧客投訴稱，當上菜時，發現自己的起司輪有一個缺口，且起司輪的花紋和缺口與白冰那個「一模一樣」；商家當時回應，這個起司本來不準備用，但「很多粉絲表示很好奇」，於是將缺口部分附近的起司切除了一部分，用酒精點火消毒鍋然後用的。

涉事餐廳負責人陳女士稱，視頻拍攝結束第一時間交代了把起司更換掉，但後廚員工覺得食材剛開始使用換掉浪費，切掉了缺口部分並消毒處理繼續使用。此外，她暫時不清楚白冰是否付過錢。徐匯區市場監督管理局表示，已對該事件進行立案調查。

涉事餐廳已在大眾點評上道歉，表示已將起司輪銷毀，目前關門整頓，並稱已經得到顧客的諒解。

據悉，白冰近日在抖音上發布了一條探店視頻。視頻中，他前往一家上海義大利餐廳，點了一道要價人民幣298元（約47美元）的「起司車輪松露義大利麵」； 這道菜需要現場製作，用火點燃起司輪，並將義大利麵放入攪拌。

服務員離開後，白冰表示，這個起司輪聞起來很香，然後在助理的「攛掇」下咬了一口，隨後又因太膩將起司吐在起司輪一旁。此時，一位服務員過來，發現起司輪缺口後與白冰確認是否是他咬的，然後對前台表示：「把Pos機拿過來」，暗示白冰需要為該起司輪付費。

顧客投訴起司輪缺了一角，後來發現，這個缺口是白冰咬的。（取材自觀察者網）
顧客投訴起司輪缺了一角，後來發現，這個缺口是白冰咬的。（取材自觀察者網）

義大利 抖音 美食

上一則

中國單日新增新冠確診破200例 西安疫情依然膠著

延伸閱讀

網紅餐廳員工確診歇業 食客仍湧至 想入店用餐

網紅餐廳員工確診歇業 食客仍湧至 想入店用餐

網紅餐廳抗疫歇業 食客不理紛至沓來

網紅餐廳抗疫歇業 食客不理紛至沓來
身兼40多個「版主」 91歲網紅醫師：是時代跟著我

身兼40多個「版主」 91歲網紅醫師：是時代跟著我
西安本土確診創新高 宣布晚間全市消毒

西安本土確診創新高 宣布晚間全市消毒

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12
29日一早就傳出，包括藝人何韻詩在內的六名香港《立場新聞》現任及前高層遭香港警方逮捕。（取自何韻詩臉書）

涉發布煽動刊物 香港藝人何韻詩等立場新聞6高層遭捕

2021-12-28 20:03

超人氣

更多 >
Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能

Omicron風暴襲美 專家：要過正常生活已不可能
紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約

紐約法拉盛涉殺情夫女嫌 已引渡回紐約
陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去

陳昇開唱提「維尼」破功：祖國對不起 只能下輩子再去
「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議

「州長哪去了？」疫情升溫 德桑提斯卻神隱 網路熱議
疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？

疫苗接種率逾九成 為何一架入境航班就讓西安停擺？