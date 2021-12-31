百元面膜成本4元？張庭涉傳銷最重判5年

林瑞陽（左）、張庭（右）因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元資金遭凍結。(本報資料照片)

藝人張庭、林瑞陽夫妻在大陸的微商事業經營得有聲有色，外傳夫妻倆身價近300億(人民幣，下同)，位於上海的豪宅價值高達2億。日前卻傳出公司涉嫌傳銷被查，6億資產遭到凍結，調查後若屬實，最重須承擔5年以上刑責。繼有代理商跳出來公開張庭公司的賺錢方式後，又有其他人披露該品牌化妝品的成本與售價，價差竟然高達25倍。

紅星新聞報導，一名張女士是TST的代理商，加入「TST庭秘密」之後的4年，因為傳銷的屬性，讓她嘗到了眾叛親離的苦澀滋味，每當身邊朋友斷了聯絡，上線就會告訴她：「她們不理妳，是因為妳跳出了原有個圈層，和他們不是一個世界的人了。」

直到2021年發生了兩件事，讓張女士的代理商生涯走向盡頭，一是發現和TST同源的面膜商品，售價只要人民幣4元，但TST卻賣100多元，她在意識到商品暴利之後開始感到不安，但還不足以讓她決定停止，3月時一起詐騙 案讓她徹底警醒。

3月時兩名TST的代理商，利用TST商城APP抵用券的漏洞，獲利770多萬，兩人聽從指示配合調查，結果因為涉嫌詐騙，被上海警方究責。張女士有感而發地說：「之前都說代理是親人是家人，根本不是，這次我一下就醒了。」於是張女士決定不再繼續代理，而上線火速把她的微信 拉黑。她事後回想，一開始上線說每個月可賺2萬元，至今也不知道是真是假，但她在發展下線時，卻也以同樣的話術招攬，甚至還說自己每個月能賺5萬，「其實都沒挣到錢」。

藝人林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元資金遭凍結。學者分析，調查後若證實涉傳銷，輕則罰款，重則須承擔5年以上刑責。