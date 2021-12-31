我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron、風雪夾擊 元旦前再砍2000航班

科州野火肆虐 近600座房屋燒毀 州長宣布緊急狀態

百元面膜成本4元？張庭涉傳銷最重判5年

中國新聞組╱北京31日電
林瑞陽（左）、張庭（右）因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元資金遭凍結。(本報資料照片)
林瑞陽（左）、張庭（右）因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元資金遭凍結。(本報資料照片)

藝人張庭、林瑞陽夫妻在大陸的微商事業經營得有聲有色，外傳夫妻倆身價近300億(人民幣，下同)，位於上海的豪宅價值高達2億。日前卻傳出公司涉嫌傳銷被查，6億資產遭到凍結，調查後若屬實，最重須承擔5年以上刑責。繼有代理商跳出來公開張庭公司的賺錢方式後，又有其他人披露該品牌化妝品的成本與售價，價差竟然高達25倍。

紅星新聞報導，一名張女士是TST的代理商，加入「TST庭秘密」之後的4年，因為傳銷的屬性，讓她嘗到了眾叛親離的苦澀滋味，每當身邊朋友斷了聯絡，上線就會告訴她：「她們不理妳，是因為妳跳出了原有個圈層，和他們不是一個世界的人了。」

直到2021年發生了兩件事，讓張女士的代理商生涯走向盡頭，一是發現和TST同源的面膜商品，售價只要人民幣4元，但TST卻賣100多元，她在意識到商品暴利之後開始感到不安，但還不足以讓她決定停止，3月時一起詐騙案讓她徹底警醒。

3月時兩名TST的代理商，利用TST商城APP抵用券的漏洞，獲利770多萬，兩人聽從指示配合調查，結果因為涉嫌詐騙，被上海警方究責。張女士有感而發地說：「之前都說代理是親人是家人，根本不是，這次我一下就醒了。」於是張女士決定不再繼續代理，而上線火速把她的微信拉黑。她事後回想，一開始上線說每個月可賺2萬元，至今也不知道是真是假，但她在發展下線時，卻也以同樣的話術招攬，甚至還說自己每個月能賺5萬，「其實都沒挣到錢」。

藝人林瑞陽夫婦因經營傳銷涉及隱匿資金，遭中國監管部門調查，人民幣6億元資金遭凍結。學者分析，調查後若證實涉傳銷，輕則罰款，重則須承擔5年以上刑責。

詐騙 微信

上一則

王毅嗆美掏空一中 籲別再遏華 想清楚3事就可和平共存

下一則

代言賭博網站 張信哲遭舉報是「嚴重劣跡藝人」

延伸閱讀

難怪家裡都是錢？張庭再被爆 成本4元面膜賣100元

難怪家裡都是錢？張庭再被爆 成本4元面膜賣100元
林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣

林瑞陽如何打動芳心？張庭曾在節目中自爆交往情趣
張庭懶甩資金凍結 拍抖音自稱「臉皮厚」被網友狂酸

張庭懶甩資金凍結 拍抖音自稱「臉皮厚」被網友狂酸
林瑞陽夫婦涉傳銷被查 分析：最重5年以上刑責

林瑞陽夫婦涉傳銷被查 分析：最重5年以上刑責

熱門新聞

戴著眼鏡，笑容可愛的尼莫。（取材自紫牛新聞）

90後海歸多才多藝卻當住家保母 媽媽得知後拉黑她

2021-12-27 12:00
朱某及牛某均涉嫌賣淫嫖娼，可被處以行政拘留及罰款。（視頻截圖）

嫖娼「超時」 她喊快點想再接單 他不理會打人硬上

2021-12-26 08:00
西安一名女子不配合防疫工作，並聲稱自己不是平民百姓，因為「在美國待七年了」。（視頻截圖）

「我在美國待7年了」 西安女不配合防疫 行拘10天

2021-12-23 11:00
中媒指出中國銀行在2021年底罕見遭遇「資產荒」。中新社

中國銀行年底遇罕見「資產荒」 錢放不出去

2021-12-29 13:21
中國駐美大使秦剛20日接受美國主要媒體訪問，但中國媒體稱迄今已多天，仍未見美媒刊出，是在「騷操作」？圖為秦剛早前於華府一場活動上發表演講。（新華社資料照）

秦剛接受全美主要媒體採訪 但事後竟一字未見

2021-12-27 14:40
美國零售巨頭沃爾瑪（Walmart）在中國的門市被控全面下架新疆產品，已引發中國消費者的怒火。(美聯社)

沃爾瑪中國被控下架新疆產品 恐迎來全面抵制

2021-12-24 10:12

超人氣

更多 >
另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手

另一半有沒有去酒店？老司機曝3招識破 網驚呼：高手
黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

黃耀明警署外等候何韻詩 她感性貼文：我好愛這個人

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議

張信哲遭中國網友舉報為劣跡藝人 代言境外賭博網站惹議
王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事

王毅認今年中美關係出現變化 要美國想清楚3件事
喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉

喜萊莉：進步派害國會無法做事 且影響期中選舉