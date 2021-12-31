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代言賭博網站 張信哲遭舉報是「嚴重劣跡藝人」

記者賴錦宏、許晉榮／綜合報導
張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的獨家代言人。(取材自咸寧新聞網)
張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的獨家代言人。(取材自咸寧新聞網)

近日有大陸網友實名舉報台灣歌手張信哲為境外賭博網站代言，且在大陸推廣，「公開挑戰公安部零容忍底線」，要求封殺張信哲。據上海新聞晨報報導，上海東方衛視跨年晚會因有邀請張信哲作為演出嘉賓，現正面對不少網友的投訴，甚至揚言要作出抵制。對此，張信哲所屬的音樂公司已緊急發聲明澄清、還原事實並致歉。

來源：YouTube

實名舉報張信哲的網友在鏡頭前，先展示自己的身分證並聲稱，張信哲是「嚴重劣跡藝人」，指他在大陸到處私人商演、上節目、開演唱會賺錢，「背地裡還幫助境外網路信息犯罪做推廣」。該網友稱共被詐騙損失150萬元人民幣(約23.5萬美元)，「和因是張信哲所代言的不無關係，首先在感覺上就會給人一種正規有保障的信任」。

事件中涉及的「境外賭博網站」，是一個名為「歐寶娛樂」的著名博彩公司，註冊於英屬維爾京群島，並在英國、歐洲、菲律賓擁有合法牌照。歐寶娛樂主打體育領域，在2019-2020賽季是西甲華倫西亞足球會的官方贊助商，現時更為意甲豪門祖雲達斯的官方區域合作夥伴。據歐寶娛樂發布的新聞稿曾指出，張信哲是在2020年簽約成為品牌獨家代言人。

事件引起不少關注，有不少大陸網友聲稱要抵制張信哲及其作品。其中上海東方衛視跨年晚會已邀請張信哲作為演出嘉賓之一，也因此惹來不少投訴、抵制。有網友評論「是我給你自由過了火」，邀請張信哲這樣的人跨年，是對全中國大陸觀眾的侮辱。

一段實名舉報張信哲的視頻在網絡上流傳，該視頻中的舉報人稱，張信哲在國內到處走穴、...
一段實名舉報張信哲的視頻在網絡上流傳，該視頻中的舉報人稱，張信哲在國內到處走穴、上節目、開演唱會撈錢，背地裡還要幫助境外網絡信息犯罪活動做推廣，「要求封殺此嚴重劣跡藝人」。(視頻截圖)

極目新聞報導，張信哲針對「代言風波」發布聲明，指2020年3月與歐寶娛樂簽訂代言合約，「此合約符合當地法律，也僅限於合約期間在當地使用，2021年3月已與對方終止一切合作。近日，代言之事不斷被「不實描述」放大，「嚴重誤導大眾並造成負面輿論和公共資源的浪費，我深感困擾 」。

不過，張信哲也深刻反思檢討自己，表示「守法只是底線」，「在道德層面更需做出表率，謹言慎行，以身作則。 」同是對事件給公眾造成的不良影響表示深深的歉意。最後他提到，自己依然是大家認識的那個熱愛音樂的歌手。

張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的獨家代言人。(取材自歐寶體...
張信哲是在2020年簽約成為境外賭博網站「歐寶娛樂」的獨家代言人。(取材自歐寶體育官網)

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