林瑞陽、張庭夫婦被查 官媒：剜掉網路傳銷毒瘤

張庭夫妻與陶虹合影。（取材自微博）

林瑞陽、張庭夫婦的上海達爾威公司涉傳銷被查，官媒人民日報刊發短文評論稱：「剜掉網路傳銷毒瘤。」有網友直言，「豬養肥了，該殺了」。事件也可能波及明道、汪東城和徐崢、陶虹夫婦等明星。

短評稱，「由此引發的大眾對網路傳銷現象的熱議，也在提醒人們須警惕以電商、微商等名義開展的新型傳銷行為。法治社會，容不下違法鑽營的『秘密』；法律之傘，只保護守法本分的經營」。

短評稱，「相關機構與網路平台需要加強技術甄別，撕開包裝馬甲，治理各類線上、線下傳銷活動，重拳出擊不能停，深挖細查見成效」。

蘋果日報報導，網友則集體興奮，像是積怨已久，甚至有人直言「豬養肥了，該殺了」，頗為惡毒，也有網友呼應習大大（中國國家主席習近平 ）口號「共同富裕」，要林瑞陽夫妻倆「去領張均富卡唄」。

很多人認為林瑞陽和張庭屢次宣誓效忠中國，捐錢從不落人後，為何仍被打壓？只能說中國政府在「均富」這塊極為積極，變數又多，像直播帶貨女王薇婭 日前被點名逃漏稅，她的微博、抖音和淘寶直播間全都查封「被消失」。張庭是否會步入薇婭後塵，外界靜觀其變。

另據蓋飯娛樂報導，林瑞陽、張庭被查波及眾星，明道、汪東城難抽身。還有不少網友直接喊話徐崢、陶虹夫婦，讓二人「 悠著點」、「小心點」，免得哪天曝出「大瓜」，被抓起來。新聞坊報導，打開林瑞陽公司旗下品牌「TST庭秘密」官網，其中顯示股東有徐崢、陶虹夫婦、曹格等。

報導指出，張庭在娛樂圈裡人緣頗好，不少圈內明星都為其品牌站台，尤其是曾收張庭所送一層樓的好友陶虹。連陶虹的老公徐崢，都曾幫張庭的品牌打過廣告。但是，陶虹在上個月突然就退出了張庭的公司。

除了他倆外，還有被張庭當成親弟弟一般疼愛的明道、汪東城和辰亦儒等人，汪東城和辰亦儒日前被曝出加入張庭的公司；最難以抽身的應該就是明道，明道和陶虹一樣都是張庭公司的大股東，張庭還專門給明道開發一個化妝品品牌。

張庭夫婦微商帝國倒塌，新京報報導指出， 達爾威2017年前三季度營收 36億元，淨利潤11.43億元。 2019年，張庭夫婦曾因上一年度納稅金額高達21億引發大眾對其商業版圖的關注，兩人的關聯企業更高達90家。