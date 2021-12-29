花2萬找直播主帶貨 21場賣不到500元 商家覺受騙求退款

成都一商家控訴花2萬找直播主帶貨但效果奇差，要求退款，圖為主播直播帶貨現場。(取材自紅星新聞)

成都的一位淘寶商家爆料，自己花了約人民幣2萬元（約3138.8美元）請一公司安排主播進行直播帶貨，最終獲得的銷售額不足人民幣500元（約78.4美元）。巨大心理落差下，商家認為是對方以直播帶貨為由欺騙小微商家，隨即要求退款。

紅星新聞報導，對於朱女士的不滿，該公司則表示，所有服務都是按照合同來的，合同也沒有承諾相關直播效果，因此，不存在欺騙的說法。該負責人表示，安排主播進行直播帶貨，2萬元的價格算「比較良心」的，就是帶客戶體驗這種服務，讓普通商家感受感受，這個淘寶直播到底是什麽樣的…。

「簽約付費1萬9800元直播帶貨，但他們提供的服務跟我們出的費用是完全不對等的，整個流程結束，賣貨不到500元。」成都的一位淘寶商家朱女士抱怨。

據報導，，與朱女士簽訂直播帶貨協議的是一家名為成都優創物種的公司，今年初，這家公司邀請了很多本地商家參加了一個「淘寶直播基地淘貨嚴選線下選品會」，朱女士就是其中一位商家負責人。

根據雙方簽訂的協議來看，21場直播帶貨的費用是19800元。「我們當時覺得，其實1萬9800元這個錢也不多，也可以承受，因為我們確實需要推廣。」不過從目前的帶貨業績來看，朱女士十分不滿意，她曾要求對方退費，均不成功，她甚至認為，這是對方以直播帶貨為由欺騙小微商家。

報導指出，讓朱女士不滿意的，並不僅僅是這21場直播帶貨的低迷銷量，還有帶貨主播並不專業的工作能力。據介紹，一場約三、四十分鐘的直播中，平均每樣商品被介紹的時間只有幾分鐘。而且，在朱女士向主播明確解釋了商品賣點之後，對方始終無法領悟要點，帶貨講解浮於表面。「我們花錢是幹什麽了，買了個寂寞嗎？」

從朱女士與成都優創物種簽署的「淘寶直播推廣服務協議」中，協議有效期為2021年1月30日至2022年1月29日，備註中點明了「直播21場13個短視頻」，不過文中確實沒有承諾相關的直播效果。