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「化了灰」才能回來？雲南小村堵疫情 村支書言論惹議

中國新聞組／北京29日電
村民質疑是否在昆明打工便無法回家。（取材自天目新聞）
村民質疑是否在昆明打工便無法回家。（取材自天目新聞）

疫情再起，各地防控措施也更加嚴格，有網友爆料稱，雲南鎮雄縣羅坎鎮麻地村支部書記在微信說「從昆明市呈貢區來的人，只有化了灰的才能回來」，這一發言引起村民質疑。

天目新聞報導，爆料網友截圖顯示，一名付姓人員在名為「公共服務群」的微信群中，發消息稱「凡是呈貢來人，不准進村，回來隔離都不行，誰放進來、誰進來，全體村民找他麻煩，只有化了灰的才能回來」。對此，有村民表示，在昆明打工的不准回村了嗎？難道在昆明呈貢區打工的，要死了才能回家？

報導指出，位於昆明市呈貢區雨花街道營盤社區的藍光天嬌城小區24日發現4例本土新冠肺炎確診病例。呈貢區隨即宣布，將該小區調整為中風險地區。

鎮雄縣政府工作人員表示，如果從呈貢區回來的居民需要向街道提前五天報備，準備48小時候內核酸報告，回到鎮雄縣後需要居家隔離或者接受集中隔離，並再次接受核酸檢測。但該工作人員補充稱，非必要最好不要從昆明呈貢區回鎮雄縣，「是很危險的，沒有人能保證真的安全。」

報導說，電鎮雄縣宣傳部工作人員表示，對支部書記在微信群中的發言情況並不了解，已在調查了解中。「因為沒有看到全部的聊天記錄，無法作出回應。」

對於在昆明學習工作的村民，能否回村的問題，工作人員表示，只要符合防疫政策，非封控區人員回來遵守當地疫情防控工作流程便能回到村里。

微信 疫情 中風

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