重慶姊弟墜亡 1.7萬聊天記錄曝內情 父為畸戀清掃障礙

生母與兩個孩子。(取材自紅星新聞)

「都是為了你，我才去做這些傷天害理的事」在恢復1.7萬餘條微信 聊天記錄後，重慶姊弟墜亡案曝出驚人內情，生父張波與女友葉誠塵為結婚清掃孩子的畸形戀愛令公眾驚訝。其間，張波一度推拖處理孩子的時間，葉誠塵還發狠催促「要個準確時間」，並責怪他「說去說來都是你那2個包袱的問題」。

最終，這起姊弟被生父從高樓扔下墜亡案28日一審宣判，張波及葉誠塵均被判死刑。

來源：YouTube

澎湃新聞報導，兩個幼童墜亡後，張波癱坐在地，邊哭邊拍打雙腿，表現「悲痛」，甚至還以頭撞牆。但

張波很快被識破。判決書顯示，案發後，張波的陳述引起警方懷疑，且他與女友葉誠塵的微信聊天記錄全部刪除，警方認為不符合常理，經技術部門恢復1.7萬餘條微信聊天記錄，發現二人為掃清結婚障礙產生處理掉兩個孩子的想法。

2019年4月左右，已結婚並有兩個孩子的張波與網友葉誠塵見面，後成為情人，2020年2月，張波與妻子協議離婚。警方調查發現，張波、葉誠塵2020年2月份左右就商量過殺死兩個小孩，張波一直有所猶豫。

2020年6月之後，見張波仍未對兩個小孩下手，葉誠塵在微信中對張波說：「反正有娃兒我是接受不了的，你馬上把娃兒解決了就行了。」

對此，張波提出：「2條命都這麼不值呀。」葉的答復是：「本來就不該存在呀他們」、「有他們在我們不會幸福。」

對於葉誠塵的這些說法，張波表示：「所以都是為了你，我才去做這些傷天害理的事。」葉回應：「能證明你愛不愛我呀。」

2020年11月2日下午3時30分，張波趁母親外出，將在次臥飄窗窗台玩耍的兒子和女兒雙腿抱住，將二人從15樓的飄窗處扔到了樓下。

法院審理查明，葉誠塵在與張波的交往過程中，葉誠塵處於絕對的主動地位，且有暴力傾向和割腕自殘的行為。證人證言顯示，葉誠塵還曾用菸灰缸將張波腦袋敲破。

12月28日下午，孩子們的生母陳某霖在社交平台發文，稱：一審不是結束，直到張波與葉誠塵伏法之前，絕對不會有絲毫的放鬆和懈怠，一審之後還有二審，二審之後還有死刑覆核，兩個被告也許還會有許多脫罪、輕罪的手段、說辭和理由。