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「喝了就會好」18歲女感冒 姊夫竟餵農藥 腎衰竭險死

中國新聞組／北京29日電
18歲女孩因為喝下百草枯中毒送醫。(取材自山東商報)
18歲女孩因為喝下百草枯中毒送醫。(取材自山東商報)

河北一名疑似感冒的女孩被姊夫以預防病情為由，餵下兩杯難以下嚥的「感冒藥」後，出現嚴重中毒症狀，送院搶救期間還被三次下達腎衰竭病危通知書。經警方調查，女孩喝下的是經過稀釋的劇毒農藥百草枯，當時該名姊夫還說「喝了嗓子就不疼了」。目前，姊夫陳某已被依法刑事拘留。

女孩的嘴唇舌頭呈血紅色。(視頻截圖)
女孩的嘴唇舌頭呈血紅色。(視頻截圖)

河北青年報報導，事發於河北省邢臺市威縣，18歲女孩萌萌12月6日出現上吐下瀉、渾身無力等身體不適症狀，家人起初以為是普通感冒，便以感冒藥結合吊鹽水進行治療，惟萌萌病情持續惡化，還一度出現呼吸急促的症狀，且舌苔被燒壞，嘴唇舌頭呈血紅色。由於病情惡化，萌萌被家人送往河北省人民醫院救治，經過化驗後萌萌被確認為服用劇毒農藥百草枯。

來源：YouTube

得知化體驗結果後，萌萌的家人一度以為她是在讀高三期間，因學習壓力大而走上服毒自殺的絕路。經過一系列救治，萌萌病情稍見穩定，家人才從與萌萌的對話中發現，萌萌並非服毒自殺，「她根本不知道百草枯長什麼樣子。」

萌萌的姊姊表示，「我老公用預防感冒的理由，讓俺妹喝的是感冒沖劑，一次性紙杯喝了一杯，停了一會，又喝了一小杯，喝了這兩次之後，（俺妹）直接吐了，老公在那瞪著眼讓俺妹喝，說一會就好了，俺妹說特別難喝，他說一會就好了，喝吧。」

姊姊得知自己老公那天給妹妹喝的是百草枯時，當場就站不住了，說把妹妹給害了。」 17日發現原因，全家人當即把萌萌的姊姊叫過來（怕她有危險），並報了警。

後經查證詢問，萌萌的姊夫陳某承認對萌萌的投毒行為。

萌萌的父親和姊姊均對此表示，和陳某沒有任何矛盾，並不理解陳某到底為何這樣做。目前，陳某已被依法刑事拘留，具體投毒原因警方仍然在調查中。

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