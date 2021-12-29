山西絳縣發生「洗洞」奪6命 河南也曾發生

六人在山西廢棄金礦「洗洞」遇難，黑產業引發關注。（視頻截圖）

山西絳縣政府27日發布公告稱，該縣公安 局獲報有六名河南 籍人員到絳縣裡冊峪山上一個疑似礦洞的山洞後失蹤，經搜救，在該山洞約2700米深處發現六人，均已死亡。經公安機關初步調查，失聯的六人都是河南省嵩縣人，他們在關停的金礦內用「洗洞」的方法非法獲利，目前已立案偵查。

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何為洗洞？上游新聞報導，絳縣裡冊峪一帶有金銀銅礦，在之前的開採中，有些礦藏並沒有開採乾淨，於是有些人就使用氰化物將金銀銅轉為水溶性化合物，之後再用活性炭吸附提煉出來。這種違規採礦的方式叫做「洗洞」。但是，氰化物有劇毒，洗洞過程會產生有毒氣體，造成人員中毒。

洗洞的人往往是使用氰化物洗完洞後，就不管了。而氰化物遇水之後容易揮發出劇毒氣體，在礦洞半封閉的環境中，聞一口就可能會中毒。當然，中毒後未必就會死亡，但最近氣溫驟降，這極易導致中毒昏迷後發生失溫現象。

報導指出，這已經不是第一起洗洞導致的死亡事件。今年7月6日，河南省三門峽市澗裡村扎扎溝山，李棟良上山找牛遲遲未歸，妻子和兒子上山尋人，之後三人被發現倒在一處廢棄礦洞中。

據中原新聞網報導，曾到現場救援的死者親屬劉紅軍稱，當時洞中有「怪味」，現場多人出現頭暈、惡心等不良反應。三門峽市中心醫院為李棟良出具的急救病歷顯示，洞口及洞中有大量刺鼻異味，現場警察 和群眾均有不同程度身體不適，患者疑似氰化物中毒。

多名現場人士回憶，在礦洞內發現用於「洗洞」的電線、水管等物品。參與救援的一名醫生推斷，洞內的異味源於「洗洞」使用的劇毒化學品殘留。這起看似意外的事故背後，暴露了當地的非法「洗洞」亂象。

事實上，在三門峽市，這已經是一個月內發生的第二起與「洗洞」相關的死亡事件。據媒體報導，上月在三門峽市靈寶市，因「洗洞」，四名陝西籍男子被發現死在已關閉的金礦中。