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山西絳縣發生「洗洞」奪6命 河南也曾發生

中國新聞組／北京29日電
六人在山西廢棄金礦「洗洞」遇難，黑產業引發關注。（視頻截圖）
六人在山西廢棄金礦「洗洞」遇難，黑產業引發關注。（視頻截圖）

山西絳縣政府27日發布公告稱，該縣公安局獲報有六名河南籍人員到絳縣裡冊峪山上一個疑似礦洞的山洞後失蹤，經搜救，在該山洞約2700米深處發現六人，均已死亡。經公安機關初步調查，失聯的六人都是河南省嵩縣人，他們在關停的金礦內用「洗洞」的方法非法獲利，目前已立案偵查。

影音來源：YouTube

何為洗洞？上游新聞報導，絳縣裡冊峪一帶有金銀銅礦，在之前的開採中，有些礦藏並沒有開採乾淨，於是有些人就使用氰化物將金銀銅轉為水溶性化合物，之後再用活性炭吸附提煉出來。這種違規採礦的方式叫做「洗洞」。但是，氰化物有劇毒，洗洞過程會產生有毒氣體，造成人員中毒。

洗洞的人往往是使用氰化物洗完洞後，就不管了。而氰化物遇水之後容易揮發出劇毒氣體，在礦洞半封閉的環境中，聞一口就可能會中毒。當然，中毒後未必就會死亡，但最近氣溫驟降，這極易導致中毒昏迷後發生失溫現象。

報導指出，這已經不是第一起洗洞導致的死亡事件。今年7月6日，河南省三門峽市澗裡村扎扎溝山，李棟良上山找牛遲遲未歸，妻子和兒子上山尋人，之後三人被發現倒在一處廢棄礦洞中。

據中原新聞網報導，曾到現場救援的死者親屬劉紅軍稱，當時洞中有「怪味」，現場多人出現頭暈、惡心等不良反應。三門峽市中心醫院為李棟良出具的急救病歷顯示，洞口及洞中有大量刺鼻異味，現場警察和群眾均有不同程度身體不適，患者疑似氰化物中毒。

多名現場人士回憶，在礦洞內發現用於「洗洞」的電線、水管等物品。參與救援的一名醫生推斷，洞內的異味源於「洗洞」使用的劇毒化學品殘留。這起看似意外的事故背後，暴露了當地的非法「洗洞」亂象。

事實上，在三門峽市，這已經是一個月內發生的第二起與「洗洞」相關的死亡事件。據媒體報導，上月在三門峽市靈寶市，因「洗洞」，四名陝西籍男子被發現死在已關閉的金礦中。

非法開採礦產資源，山西絳縣政府大力整治。（取材自上游新聞）
非法開採礦產資源，山西絳縣政府大力整治。（取材自上游新聞）

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