瞇瞇眼＝辱華？官媒：太過敏感 愛國要分場合與情景

三隻松鼠廣告惹「瞇瞇眼」形象涉嫌辱華風波。(取材自微博)

零食品牌「三隻松鼠」廣告中模特「瞇瞇眼」形象涉嫌辱華風波，官媒發聲降溫。人民日報從產品、審美、傳播等角度分析指出，愛國是本能，但要分場合與情景，「只要使用小眼睛模特一律就是辱華，這多少也有些太過敏感了。」

據香港 01報導，從產品角度來看，人民日報認為，充分尊重受眾，才能贏得市場。必須周全考慮主流文化、大眾審美和受眾心態，沒有這樣的受眾意識，輕則鬧個笑話，重則適得其反、徹底「翻車」。

人民日報又指，將「瞇瞇眼」作為一種辱華標志，有著很長的歷史淵源，某種意義上牽動了人們的民族情感。更多注重文化內涵和產品質量，才能更好贏得市場、也贏得認同與尊重。

從審美角度看，人民日報稱，人的長相各有特點， 每個人都有自己特定的審美標準，無需定於一尊。但一個時代、一個社會有屬於自己的風尚，「眼睛可大可小，但要精氣神十足」。這樣，整個社會的審美才能更健康也更健全。

人民日報說，對於用「瞇瞇眼」之類的符號辱華，反擊的行為絕不是對內上綱上線、自我審查。而是要反對基於陳舊刻板印象、特定身體特徵的歧視 ，以及反對刻意討好西方審美、在曲意逢迎中定義中國的現象。

從傳播角度看，人民日報表明，要堅持效果導向，也避免「扣帽子」。質樸的愛國熱情可以理解，但要一事一議，不能把不同的情形混為一談，籠統扣上帽子，跟風喊打喊罵。可以不同意類似的審美，可以討論藝術創作的方向，但沒必要上綱上線。

人民日報指出，一種社會觀念的形成，往往具有覆雜的歷史原因、現實因素，「瞇瞇眼」被視為對亞裔 的歧視，這在社會觀念層面特別是在西方社會已經成為共識。在這樣的情況下，國內企業不正視客觀存在的觀念、不清楚可能造成的爭議，甚至試圖迎合西方的刻板印象，本身是不可取的。尊重審美的多元、尊重個性化差異化的表達，但進入到公共傳播領域必須堅持效果導向，特別是要避免陷入西方設置的話語陷阱。審美是客觀的，可以隨著社會現實的變化而變化，但在社會現實沒有變化之前，有必要尊重客觀規律和現實。